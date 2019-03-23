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日職福岡軟銀海外球迷應援席　深度導覽體驗日本道地野球文化

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▲▼福岡軟銀。（圖／精煉公關提供）

▲福岡軟銀。（圖／精煉公關提供）

體育中心／綜合報導

根據日本觀光局調查，台人已將「觀看運動賽事」列為再訪日本的重要行程之一，而近年相當受到旅客歡迎的福岡也將有運動觀光體驗的全新玩法。

當地知名日職球隊福岡軟銀鷹搶先全日職球隊，於福岡巨蛋主場外野座位區3壘側設立海外球迷應援席「Hello Seats」，不僅安排中文工作人員服務球迷，即日起即可線上訂購開幕戰(3月29日)與例行賽門票。

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此外軟銀鷹同步也推出海外球迷專屬的「OHAYOU行程」、「OYASUMI行程」、「樂享巨蛋行程（附棒球體驗）」等福岡巨蛋體驗行程，旅客將能深度走訪球員專屬區域，參加者更可獲得軟銀鷹櫻花限定周邊商品，即日起可透過福岡軟銀鷹官網預定行程。

有感於近年來訪日旅客的運動賽事觀光熱度攀升，日本職棒球隊軟銀鷹於主場福岡巨蛋首創海外球迷應援席「Hello Seats」，並將座位安排於日本特色加油團聚集的外野區，讓台灣球迷能夠極富臨場感地觀賞棒球賽，同時感受日式應援魅力。

▲▼福岡軟銀。（圖／精煉公關提供）

▲「Hello Seats」的球迷將獲得獨家日式應援道具「應援氣球」。（圖／精煉公關提供）

「Hello Seats」即日起在全球領先的旅遊體驗預訂平台Klook正式販售。凡購買「Hello Seats」的球迷也將獲得獨家日式應援道具「應援氣球（每套含黃色、白色各1個，附中文說明）」，並可與日本球迷一同體驗7局上半結束後和勝利時的氣球慶典。球場也將於7號門設置專用入口，並安排中文工作人員服務海外球迷，每場比賽最多將可保留100個「Hello Seats」座位（座位數量將依販售狀況調整），請欲觀賽的旅客及早預訂。

除了參與賽事之外，軟銀鷹也針對訪日海外球迷推出福岡巨蛋巡禮，利用早晨及夜間時段打造專屬場館體驗行程「OHAYOU行程」、「OYASUMI行程」以及「樂享巨蛋行程（附棒球體驗）」，依方案不同安排中文解說人員帶領球迷參觀比賽球場、球員休息區、選手置物室、揮棒練習室與記者會室等球場限定開放區域，球迷更可以親身上場體驗棒球九宮格及傳接球等。此外，更有日本棒球場中唯一能夠上到屋頂的「冒險行程」。

▲▼福岡軟銀。（圖／精煉公關提供）

▲福岡巨蛋巡禮提供軟銀鷹球員比賽服、忍者或浴衣等服裝提供球迷拍攝紀念照。（圖／精煉公關提供）

而除了參觀棒球場設施，現場也準備軟銀鷹球員比賽服、忍者或浴衣等服裝提供球迷拍攝紀念照，豐富趣味的球場體驗行程不僅適合棒球愛好者朝聖，也適合親子一起前來同樂。即日起旅客可以透過福岡軟銀鷹官方網站預約導覽行程，網站中設有多國語言介面，提供海外球迷更友善的使用體驗。

關鍵字： 福岡軟銀運動觀光
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