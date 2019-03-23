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韋蘭德接受2年6600萬「高薪短約」　決定續留太空人

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▲美聯冠軍戰G2，韋蘭德（justin verlander）完投9局。（（圖／達志影像／美聯社）

▲王牌韋蘭德（justin verlander）續約太空人。（（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）當初簽下的7年1.8億美元延長合約，即將於今年球季結束後到期，在他生涯首度投入自由市場前，外傳太空人已經與他達成2年6600萬美元延長合約，將繼續為太空人效力。

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根據大聯盟記者范森（Mark Feinsand）報導，太空人老闆克蘭（Jim Crane）在日前證實球團正著手與韋蘭德談續約，並將本週日春訓熱身賽結束作為談約的最後期限，雙方趕在期限之前談定合約內容。

近年大聯盟市場遭遇史無前例的寒冬，球員身價受到重大影響，韋蘭德先前曾表示，自己不會一昧追求長約，如果年薪符合期待，「高薪短約」也可以接受。這份2年6600萬美元延長合約，也符合韋蘭德所要求的高薪短約。

現年36歲的韋蘭德自2017年被交易至太空人後，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。

太空人在今年春訓積極與球員談續約，先與明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）談定5年1億美元延長合約，接著以2年1750萬美元續約後援投手普萊斯利（Ryan Pressly），今日再以2年6600萬美元續約王牌韋蘭德，球團下一步將搞定先發柯爾（Gerrit Cole）合約。

▲▼ 布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人強打三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 太空人韋蘭德
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