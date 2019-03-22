李智凱摘世界盃第三金　奧運資格幾乎到手

▲李智凱奧運資格幾乎到手。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃分站賽卡達杜哈站，決賽拿下15.400分成功奪下金牌。李智凱在爭奪奧運資格的8站賽事取3站最高的世界盃分站中，已經奪滿3面金牌，幾乎篤定前進2020東京奧運。

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李智凱上一站亞塞拜然巴庫站因為感冒發燒的關係，意外在預賽發生失誤落馬無緣決賽。本週來到杜哈，他以15.166分預賽第一晉級決賽，排在第四位出場。不過第二位出場的日本好手龜山耕平，拿出難度分6.8分，實施分8.6分總分15.400超高分的成套，帶給李智凱不少壓力。

李智凱排在第四位出賽，拿出最擅長的湯瑪仕隔環打滾360、湯瑪仕倒立接湯瑪仕等拿手好戲。最後分數出爐，李智凱難度分6.5，總分15.400並列，但實施分8.9分更高讓他排在第一。不過由於李智凱實施分較佳，因此排名為第一。

要在世界盃分站賽取得單項唯一的奧運門票，計算2018-2020期間8站賽事中最高分的3站，因此李智凱的3面金牌，奪下滿分90分，幾乎確定進軍奧運。不過萬一有另一外選手獲得相同積分，兩人將進行Tie break，先看兩人3站的名次相加，若是平手再比總得分，最後才比實施分。

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