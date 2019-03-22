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中職／戴培峰開季最年輕捕手　楊晉豪首度登一軍

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▲▼富邦U-18明日之星大賽，白隊戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

▼戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

富邦悍將開季26人名單確定，去年選秀狀元捕手戴培峰列在開季陣容中，職棒生涯首度上到一軍，新秀楊晉豪也在一軍名單，也是第一次升上一軍，洋投羅力由於受傷並未在開季名單中。

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戴培峰是去年選秀第一指名的狀元新人，簽約金560萬元、5萬元月薪（升上一軍後調整為9萬元），另有激勵獎金100萬，成為中職史上捕手簽約金最高球員，並追平統一獅隊蘇智傑所創的中職野手最高簽約金紀錄。

他在去年都在二軍，只有在一軍隨隊出征，因為方克偉受傷之後，讓他得以列進開季名單中，19歲又64天是史上最年輕開季捕手。

楊晉豪在2017年選秀富邦悍將選秀第一指名選進，簽約金510萬元，連2年都在二軍磨練，今年在春訓期間有不錯表現，被列進開季名單中。

富邦悍將開季只有2位洋投伍鐸及索沙，羅力由於拉傷暫時不在一軍名單中，預計4月初至4月中才有機會歸隊。

富邦悍將開季26人名單

投手:伍鐸、陳鴻文、張耿豪、倪福德、張竣龍、索沙、賴鴻誠、歐書誠、林羿豪

捕手:林宥穎、蔡友達、戴培峰

內野手:林益全、范國宸、楊晉豪、王正棠、李宗賢、蔣智賢、于孟馗、陳凱倫

外野手:張正偉、胡金龍、高國輝、林哲瑄、陳品捷、高國麟

關鍵字： 中職富邦悍將
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