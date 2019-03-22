勇士虐溜馬23分不靠球星　團隊沒人超過20分近2季首見

▲勇士大勝溜馬全隊沒人超過20分是近2季來首見。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士自從柯爾接任兵符後，已經成為聯盟最無法抵擋的球隊，已經連續4年闖入總冠軍戰，並奪下3次總冠軍，而他們會這麼強大除了體系之外，就是對內有著球星加持。22日面對溜馬一戰，勇士23分取勝，但可怕的是他們不是靠球星砍分，而是展現團隊戰力，全隊沒人得分達20，這也是勇士近2季以來第一次。

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對決溜馬，勇士雖然具有主場優勢，但首節卻還在熱機，進攻手感較低迷，但進入次節後，他們馬上拉開10分領先，易籃後更是用熟悉的一波流打了35比19猛攻，直接讓比賽失去懸念，最終以112比89屠殺印第安那軍團。

勇士雖然有著「五巨頭」，但這場大比分的勝利，卻沒有靠著任何一名球星來砍分，反倒展現可怕的團隊戰力，先發五人沒人得高過20分，但都有雙位數進帳，最高分的是卡森斯(DeMarcus Cousins)19分，另外四人得分為，湯普森(Klay Thompson)18分；杜蘭特(Kevin Durant)15分；柯瑞(Stephen Curry)15分；格林(Draymond Green)10分。這也是勇士近兩季以來，獲勝的比賽中，沒有任何球員得超過20分。

原先就已經很強大的勇士，現在卻不靠巨星來取勝，憑藉團隊戰力還能大勝23分，無疑是其他各隊不想看到的，接下來進入季後賽，他們若保持這樣的表現，衝擊三連霸的機率也更大。

▲勇士進入季後賽若維持現在表現將會是各隊惡夢。（圖／達志影像／美聯社）