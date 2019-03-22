姜正浩轟再見滿貫砲　春訓7安都長打！扛6轟並列法官

▲海盜韓籍強打姜正浩轟再見滿貫全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

海盜韓籍球員姜正浩因酒駕2年沒在大聯盟出賽，今年尋求東山再起的他在22日春訓熱身賽，用球棒證明自己擁有擔任大聯盟先發三壘手的實力，於9局下轟出再見滿貫砲，幫助海盜以7比5逆轉金鶯。

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此戰姜正浩擔任先發三壘手打第6棒，2局下掃出左外野深遠二壘安打，接著在9局下滿壘局面，從金鶯左投史奈頓（D.J. Snelten）手中轟出再見滿貫全壘打。此戰4打數2安打，貢獻4分打點，吞下1次三振。

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姜正浩春訓熱身賽13場出賽，打擊三圍.194/.275/.722，雖然狀況看起來好像不是太理想，不過在長打能力上卻有著驚人的發揮，春訓累積的7支安打全部都是長打，包括1支二壘安打和6支全壘打，與洋基巨砲「法官」喬志（Aaron Judge）並列春訓最多轟。

姜正浩2016年因酒駕肇逃遭到判刑，讓韓國決定將他剔除在2017年經典賽名單之外，美國也拒絕發他的工作簽證，一直到去年4月底才重新拿到美簽。去年他在海盜小聯盟打了16場比賽，9月底回到大聯盟，季末海盜買斷合約，並以一年300萬美元（約9.2億台幣）外加250萬美元激勵獎金的價碼簽回。

相隔3年再度參加大聯盟春訓，姜正浩用長打回應球團，總管杭廷頓（Neal Huntington）肯定他的長打實力，他也贏得海盜開幕戰先發三壘手位置。

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