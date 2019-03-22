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ETtoday新聞雲進軍中職　240場賽事直播不漏接

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▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。（圖／ETtoday新聞雲提供）

▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。（圖／ETtoday新聞雲提供）

體育中心／綜合報導

中華職業棒球大聯盟2019年邁向第30年球季，《ETtoday新聞雲》今年全程轉播中華職棒30年全季240場例行賽賽事，開幕戰3月23日登場，由去年總冠軍Lamigo桃猿隊出戰統一7-ELEVEn獅隊，《ETtoday新聞雲》場場直播不漏接，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

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《ETtoday新聞雲》進軍體育直播戰場！2017年全程直播2017年第四屆WBC世界棒球經典賽，免費39場比賽線上直播，成為球迷觀看WBC的主要平台，也開啟《ETtoday新聞雲》直播體育賽事。

今年《ETtoday新聞雲》取得中華職棒4支球團Lamigo桃猿隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊及中信兄弟隊的網路轉播權，中華職棒30年全季240場例行賽都可以在《ETtoday新聞雲》看得到，讓球迷一次看個夠。

球迷可以透過手機下載《ETtoday新聞雲》APP，即能利用手機免費觀看中華職棒賽事，亦可透過電腦在《ETtoday新聞雲》網站上免費觀賞賽事，只要上《ETtoday新聞雲》即可看到所有賽事，是球迷觀賽的最佳選擇。

在《ETtoday新聞雲》觀看中華職棒賽事直播，還能得到最快的賽事即時快訊、即時新聞，立即掌握賽前、比賽中及賽後的最新、最快賽事新聞及球員動態、球團消息。

中華職棒今年30周年是場場精采，看板球星中信兄弟「恰恰」彭政閔今年是球員生涯最後一年，想看彭政閔出賽是看一場少一場，《ETtoday新聞雲》網路直播可以看到彭政閔每一場出賽表現，滿足球迷的需要。

Lamigo桃猿隊今年尋求隊史首座總冠軍3連霸，雖然少了挑戰日本職棒的「大王」王柏融，但陳俊秀、林泓育、朱育賢、郭嚴文及強打少年廖健富，依舊可以串起爆力猿打線，加上「姐姐」王溢正先發、救援王「鄉長」陳禹勳，努力達成6年來的第5座總冠軍。

統一獅今年也是邁向30年，去年挑戰年度總冠軍失利，今年再度捲土重來，老將高國慶、陳鏞基、潘武雄經驗豐富，年輕球員陳傑憲、蘇智傑、羅國龍、郭阜林、鄭鎧文、唐肇廷、陳重羽更加成熟，新秀投手施子謙、江辰晏搭配老將潘威倫及3位洋投先發，牛棚投手王鏡銘、陳韻文固守後援，挑戰隊史第10座總冠軍。

富邦悍將去年以年度第3名闖進季後賽，可惜未能向前邁進，今年洋投戰力更強，羅力、伍鐸留在隊中，加上新洋投索沙，組成最強洋投陣容，中繼投手賴鴻誠、後援投手陳鴻文、終結者倪福德坐陣守住勝果，火力方面胡金龍、蔣智賢、林益全、高國輝、陳品捷、張正偉及王正棠，強投豪打若能結合，也可問鼎年度總冠軍。

中信兄弟今年除了是「恰恰」彭政閔引退年，「紅龜仔」陳江和達到生涯1000場出賽也宣告球員退休，今年戰力也大大提升，除了老將彭政閔、林智勝及周思齊之外，找了洋投艾銳克補強火力，搭配陳子豪、詹子賢、張志豪、王威晨、王勝偉，火力更凶猛。

投手戰力有2位先發洋投艾迪頓、萊福力，加上陳琥、楊志龍、蔡齊哲、黃恩賜組成先發輪值，牛棚投手有鄭凱文、李振昌把守最後防線，今年也要打進季後賽一拚總冠軍。

關鍵字： 中職中華職棒CPBL
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