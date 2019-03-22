沒有生孩子　「某大姐」福島弓子與鈴木一朗愛相隨24年

▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

鈴木一朗退休記者會上感謝愛妻與愛犬陪伴職棒生涯，雖然沒有生小孩，不過「一家三口」仍過著幸福的日子。

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「某大姐」福島弓子年齡比鈴木一朗大7歲，因為擔任TBS記者而認識很多名人，曾有八卦新聞指出，福島弓子是現任日本火腿監督栗山英樹論及婚嫁的前女友，最後破局。

福島弓子1995年與鈴木一朗相識，1997年開始傳出交往消息，過一年後就結婚，鈴木一朗2001年加盟水手隊後，福島弓子也一起到美國生活，照顧他生活起居。

福島弓子很少到大聯盟例行賽觀戰，不過開幕戰或紀錄達成的比賽沒有錯過。曾有報導指出，福島弓子就像「鈴木一朗的時鐘」一樣，幫鈴木一朗排了一半以上的行程，不管是訓練、按摩洗澡，甚至是吃飯等細微時間都被精確地計算著。

以前鈴木一朗最愛早晨吃福島弓子親手做的咖哩飯，但幾乎現在都不吃咖哩，有時候大聯盟球團會有協助外籍球員妻子和小孩生活的翻譯或職員，不過鈴木一朗周邊沒有這樣的人，福島弓子打理一切，幫助鈴木一朗營養管理。

兩人結婚至今24年沒有產子，網路上也有鈴木一朗沒有後代很可惜的言論，雖然有「不孕症」的傳言，但兩人沒有對外公開說明過。儘管如此，如同兒子一般的柴犬「一弓」陪伴著他們，一弓也已經「高齡」18歲，鈴木一朗在退休記者會忍不住說，「看他這樣每天晃呀晃，我不努力不行了。」

鈴木一朗現役期間，福島弓子在賽前都會準備飯糰給他，大約做了2800個，退休後弓子的重擔可望減輕一半，鈴木一朗也感性地說，「希望她可以過得輕鬆一點。」