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皮爾斯稱哈登現役第一人　T-Mac認同但看好字母哥爭MVP

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▲▼火箭球星哈登(James Harden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮爾斯認為哈登是現役聯盟第一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季哈登(James Harden)得分能力再度提升一個檔次，日前還完成單季對決其餘29支球隊都拿至少30分的傲人紀錄，衛冕MVP的聲浪也極高，對於「大鬍子」本季的表現，轉任評論員的皮爾斯(Paul Pierce)在節目上更直言哈登已經是現役第一人，連麥格雷迪(Tracy McGrady)也非常認同，但T-Mac也表示MVP角逐者不能忘了安戴托坤波(Giannis Antetokounmpo)。

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火箭開季經歷了「黑暗期」戰績曾掉到西區倒數第2，但靠著哈登瘋狂砍分，獨自率領火箭升空，現在已經重返西區第3的位置，他先前還完成連續32場至少拿30分，歷史第2的紀錄，儘管外界對於「大鬍子」打法有很多批評，但皮爾斯卻是讚不絕口，足以稱為當今最強球員。

皮爾斯表示，「哈登是當今隊比賽影響最大球員。他在少了卡佩拉(Clint Capela)、保羅(Chris Paul)的情況下打了許多比賽，也獲得許多勝利。哈登提升了自己的水準，並不會抱怨身旁有什麼樣的隊友，就是努力去比賽並贏球，他已經帶領火箭到另一個高度，哈登是聯盟最佳球員。」

對於皮爾斯這樣的說法，同樣身為評論員的麥格雷迪也非常認同，但是MVP最後獎落誰家，他持保留態度，因為T-Mac也非常看好「字母哥」，不論最終MVP是誰獲得，但不能否認的就是哈登與安戴托昆波在本季都帶隊取得巨大成就，個人能力也無庸置疑大幅提升。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、杜蘭特 。（圖／CFP）

▲字母哥帶領公鹿在本季取得聯盟第一戰績 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登公鹿安戴托昆波
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