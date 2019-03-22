臨座看鈴木一朗備戰　陳偉殷曾說他像機器人

▲陳偉殷與鈴木一朗。（圖／截自陳偉殷臉書粉絲團）

體育中心／綜合報導

鈴木一朗退休記者會集結來自各地的媒體，台灣記者提問對台灣印象時，鈴木一朗特別點名陳偉殷，還詢問他近況，陳偉殷得知後在臉書慎重地用日文回應。

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

陳偉殷回應第一句話就是告訴前輩，「一朗，我很好。」然後他回憶在馬林魚與鈴木一朗同隊的時光並表示，「能在這2年的時間可以跟鈴木一朗當隊友，能跟『神』一般的他同一隊就像做夢一樣。」

陳偉殷與鈴木一朗相差12歲，前後從日本到美國打拼，本來分屬不同隊，2016年陳偉殷轉戰馬林魚，與前一年到這裡的鈴木一朗成為隊友，當時兩人置物櫃相鄰，他說，「看到他19年間每天這樣戰戰兢兢地，進行備戰程序。」

陳偉殷到馬林魚第一年球季結束，在返台記者會上曾表示，跟鈴木一朗相處過的人，都覺得他是一位機器人，因為他每天都把行程排的一樣，不會因今天休息改變，每天規律做這些事情。

但陳偉殷實際跟鈴木一朗相處後了解，鈴木一朗喜歡棒球的熱誠，可以感受得到非常開心，他也做的非常好，可以打這麼久、這麼成功，把自己設定在一個很好的位子，是一位很好相處的人，跟他討論可以學到好的東西，隊友都很佩服他。

陳偉殷表示，「能夠一起打球學到很多事，也留下很多回憶，期待下次再會面。」