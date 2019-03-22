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大專明星迎戰社會人　30人名單出爐吳俊杰、江國豪入列

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▲大專明星隊名單。（圖／中華棒協提供）

▲大專明星隊名單。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組一級由文化大學衛冕成功，21日召開會議挑中大學明星隊，將與社會人隊交手，22日大學明星隊30人名單出爐，不乏已經被職棒球團鎖定的好手。

中華棒協今年改變國家隊培訓隊組訓方式，過往在5月春季聯賽後才啟動選訓作業，今年則提前到春季聯賽之前，由社會人明星隊與大學明星隊於3月25日至4月1日，在斗六棒球場展開7場對抗賽，選出業餘國家培訓隊名單。

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▲大學明星對社會人賽程。（圖／中華棒協提供）

▲大學明星對社會人賽程。（圖／中華棒協提供）

社會人明星隊已經在2月底出爐，由台電總教練李盈南領軍，陣容不乏亞運班底，包括「抗韓英雄」吳昇峰，以及黃健隆、蔡偉凡、王政浩、陳偉志、陳孝允等30人，目前他們已經在斗六集訓，準備迎戰大專的學弟。

大學明星隊名單出爐，開南大學兩戰狂飆28K的吳俊杰在列，先發飆速146公里以上的台體大江國豪也入選。

大專明星對完整名單如下：

投手：
曾柏融（文化大學）、李承風（文化大學）、蘇俊璋（文化大學）、陽杰恩（文化大學）、吳俊杰（開南大學）、吳承諭（開南大學）、
江國豪（台灣體大）、林奕丞（台灣體大）、黃東淯（南華大學）、鄭浩均（國立體大）、藍愷清（國立體大）、魏碩成（遠東科大）

捕手：
蔣少宏（文化大學）、姚冠瑋（文化大學）、全浩瑋（南華大學）

內野手：
高宸軒（嘉義大學）、歐　晉（國立體大）、黃柏豪（輔仁大學）
李凱威（文化大學）、朱祥麟（開南大學）、林澤彬（台灣體大）
張政禹（南華大學）、馮子峻（大同學院）、辛元旭（台北市大）

外野手：
張祐銘（開南大學）、阮明契（南華大學）、李冠儒（大同學院）
洪瑋漢（台灣體大）、蔡維凡（大同學院）、曾頌恩（台東大學）

▲開南大學吳俊杰。（圖／記者張克銘攝）

▲開南大學吳俊杰。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專明星
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