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鈴木一朗27年生涯「僅1次」驅逐出場　球棒比劃抗議好球帶

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▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗 21日東京巨蛋宣佈引退。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手45歲傳奇鈴木一朗引退賽，第7局遭到三振的時候在打擊區停留一會才走向休息室，似乎透露對好球帶的不滿。鈴木一朗美日通算27年職業生涯，只有一次被驅逐出場，2009年9月26日一場對藍鳥的例行賽，因為抗議好球帶而被驅逐。

鈴木一朗在21日水手隊東京海外賽宣佈引退，雖然水手在12局以5比4拿下勝利，但8局退場的鈴木一朗依然沒有擊出安打，沒辦法在祖國球迷面前將本季安打數破0。鈴木一朗第1個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局，7局第3個打席2好2壞之際，放掉一顆外角球遭三振，鈴木一朗停留一會才走向休息室，似乎是在質疑好球帶，回到休息室後甚至眼眶泛淚。

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正當球迷以為這是鈴木一朗生涯最後一個打席時，該局下半他仍回到右外野進行守備，直到第8局第4個打席滾地球出局，水手總教練薩維斯（Scott Servais）才將他換下場，接受全場球迷歡呼，全隊列隊向他致意。

風度翩翩的鈴木一朗，生涯27個賽季只有那麼一次被驅逐出場。2009年9月26日水手作客藍鳥5局2比0領先，1人出局三壘有人之際鈴木一朗上場打擊，連看了3球被主審羅基（Brian Runge）拉弓，鈴木一朗無奈的向主審說了幾句話，然後用球棒在本壘板旁畫了他認為的進壘點，下場就是驅逐出場。

根據當時《ESPN》報導，這是鈴木一朗生涯首次被驅逐出場，而這裡的「生涯」包含日職時期。賽評也表示，「當你在紅土畫了你認為的進壘點，你肯定會被驅逐出場。」

雖然2009年的這球，從俯瞰鏡頭來看，進壘點的確有待商榷，但今天的這個拉弓，在大聯盟官網顯示的是貨真價實的好球。

關鍵字： 水手鈴木一朗
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