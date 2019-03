鈴木一朗27年生涯「僅1次」驅逐出場　球棒比劃抗議好球帶

▲鈴木一朗 21日東京巨蛋宣佈引退。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

水手45歲傳奇鈴木一朗引退賽,第7局遭到三振的時候在打擊區停留一會才走向休息室,似乎透露對好球帶的不滿。鈴木一朗美日通算27年職業生涯,只有一次被驅逐出場,2009年9月26日一場對藍鳥的例行賽,因為抗議好球帶而被驅逐。

鈴木一朗在21日水手隊東京海外賽宣佈引退,雖然水手在12局以5比4拿下勝利,但8局退場的鈴木一朗依然沒有擊出安打,沒辦法在祖國球迷面前將本季安打數破0。鈴木一朗第1個打席界外飛球出局,4局則是一壘方向滾地球出局,7局第3個打席2好2壞之際,放掉一顆外角球遭三振,鈴木一朗停留一會才走向休息室,似乎是在質疑好球帶,回到休息室後甚至眼眶泛淚。

Ichiro going down looking is a brutal ending to a beautiful career pic.twitter.com/Tp7yEZBHHt