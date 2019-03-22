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一朗傳說！生涯出賽2653場　僅1次因「胃潰瘍」進傷兵

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▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗正式宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手日籍傳奇球星鈴木一朗生涯締造無數紀錄，除了棒球場上的數據之外，在大聯盟19年生涯當中，僅有一次進入傷兵名單的紀錄，一朗勤奮自律的態度令人欽佩，成為職業球員永遠的標竿。

鈴木一朗為日職首位經由入札制度進軍大聯盟的球員，2001年加入水手隊展開大聯盟生涯，在水手效力的前11個球季，平均每季159場出賽，其中有7個球季單季出賽超過160場，包含3個球季保持全勤。

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重視訓練和飲食的鈴木一朗耐戰力超強，在35歲以前幾乎每年球季保持健康出賽，僅在2009年球季因為「胃潰瘍」首度進入傷兵名單。根據王貞治當時說法是，一朗的胃潰瘍可能是因為WBC經典賽壓力太大所導致。

即便一朗年過40歲，在扣除2018年球季季中轉任球團顧問外，平均都還有144場的出賽。值得一提的是，2017年鈴木一朗在春訓不慎與隊友發生碰撞，這是他生涯第一次進入復健室接受治療，吸引隊友爭相拍照，不過這個碰撞並不嚴重，一朗在治療後無大礙，很快就回到了球場。

「對我來說這是不同的經驗，有些人還跑來幫我拍照，因為他們從未看過我待在復健室。」一朗打趣地說。

大聯盟生涯19年，總計出賽2653場比賽，僅有一次進入傷兵名單的紀錄，外界對他如何保持完美的狀態感到十分好奇，一朗表示，「只是盡你所能，然後一遍又一遍的做，不管那是什麼，你逼自己到達極限，然後經過一次又一次的努力，我認為你們也可以做到。」

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗締造無數傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鈴木一朗水手
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