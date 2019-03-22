搖滾天后椎名林檎也被圈粉 　為鈴木一朗寫的「超級巨星」

▲椎名林檎曾來台灣開唱。（圖／大國文化提供）



記者林育正／綜合報導

40歲的日本搖滾天后「蘋果女王」椎名林檎，也是鈴木一朗的粉絲。早在2005年，她以樂團名義《東京事變》發表的歌曲「超級巨星」就是在向鈴木一朗致敬。而兩人隨後也在音樂節目上對談，甚至在日後使用椎名林檎的歌當作出場曲。

「超級巨星」收錄在《東京事變》的第二張專輯「大人」之中，由Bass手也是日本流行音樂知名製作人龜田誠治作曲，椎名林檎作詞，字裡行間都能受到對他的尊敬。不過據說鈴木一朗剛聽到這首歌時並不是太喜歡，因為他並沒有想要成為大家眼中的超級巨星。

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▲鈴木一朗正式在3月21日退休 。（圖／達志影像／美聯社）



不過隨後朗神愛上椎名林檎的音樂，根據專欄作家方祖涵表示，鈴木一朗曾使用「浴室」這首歌當做出場曲。而兩人也曾在音樂節目「我們的音樂」中對談，兩大巨星成功相見歡。

在2005年，鈴木一朗打擊三圍.303／.350／.436，並敲出生涯單季最多的12支三壘安打和15發全壘打。當然他那年也入選明星賽，拿到金手套，還獲得大聯盟主席歷史成就獎。

「未來不可知，要自己開創」

雖然明知道你可能會這麼說

在有點嘈雜的清晨將聲音消去

我雖然憶起你強光閃耀的眼眸

但就算是得以見面也無從欣喜

今日脆弱的我

這時候還不願意

「答案無限大，要自己創造」

不斷凋落的樹葉依然覆蓋著地面

一邊踢著走在這樣的大地上尋找聲音來源

每每想起站在你孤獨之上的意識

我總是忍住淚水的顫抖

即便是今日笨拙的我

希望明天有能面對燃燒著你的火焰的心

讓我在如果見到你的時候得以驕傲

電視中的你

是我的超級巨星