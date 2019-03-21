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鈴木一朗世界彙整！生涯4367支安打創金氏世界紀錄

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記者劉峻誠／綜合報導

鈴木一朗即將在21日賽後宣布退休，這位在世界傳奇人物在棒壇創下許多歷史，接下來就來看看，他在美、日職棒期間創下的歷史紀錄。

▲鈴木一朗回到馬林魚主場接受歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

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●1994年在日職敲下210支安打，成為日職單季最多安打紀錄（2015年西武秋山翔吾單季216支安打打破）
●2000年打擊率3成87，成為太平洋聯盟紀錄，在日職僅次於阪神洋砲巴斯（Randy Bass）1986年創下的3成89紀錄
●2000年季末決定挑戰大聯盟，成為史上首位採用入札制度的日職球員
●2001年，新人年242支安打，史上最多安打的大聯盟新人
●2001年至2010年，新人年起連續10年單季200支安打，創下大聯盟紀錄
●2001年至2010年，連續10年單季200支安打，創下大聯盟紀錄
●2001年至2010年，生涯一共10個球季200支安打，與大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）並列最多
●2004年單季262支安打，至今仍是大聯盟紀錄。
●連續45次盜壘成功，創下美聯紀錄
●美日通算4367支安打，金氏世界紀錄認證，一朗是世界職棒安打王
●美日通算43支首局首打席全壘打

關鍵字： 鈴木一朗水手大聯盟鈴木一朗退休
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