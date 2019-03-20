SBL／賽勒「縮水」4公分　許晉哲質疑：別讓大家看笑話

▲賽勒（Garret Siler）加盟金酒首秀，未能助隊拿下勝利。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

金酒新洋將賽勒（Garret Siler），前面幾季在SBL報的身高為211公分，20日身高丈量後卻「縮水」到207公分剛好符合雙洋將405公分的標準，讓他得以重返SBL戰場。這也引發本來有想找賽勒回鍋的富邦勇士總教練許晉哲質疑，賽後表示希望大家能遵守規則，不要讓人家看笑話。

歷經下半季1勝6敗大低潮後，金酒透過「李恩條款」註銷有傷在身的夏普（Walter Sharpe），冒著身高超標的風險，找來上季效力富邦勇士的賽勒救援，所幸20日上午身高丈量與先前報的身高「縮水」4公分，讓他能夠與197公分的佐藍（Zoran Vrkic）相加404公分符合標準，晚間板橋體育館正式回歸對決前東家。

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金酒雖然上半場以2分之差緊咬，第三節開局甚至反超，但隨後被拉出一波9比0攻勢陷入11分落後，決勝節也無力追回，終場金酒以63比76落敗。而賽勒出賽27分鐘，貢獻8分、8籃板、3助攻。

「我們原本就有想找賽勒回來，但他跟我說他的身高是209公分所以才作罷，結果他今天量出來是207公分。如果真的是207公分，那他也可以搭配198公分的米歇爾（Tony Mitchell），」富邦勇士總教練許晉哲還補充道，希望各隊能夠遵守規則，包含311洋將大限、405公分限制，而不是去破壞、鑽漏洞，不要讓大家看SBL笑話。

賽勒賽後也解釋了他的身高之謎，「因為我以前從來沒有脫鞋量過身高，所以一直不知道精確的身高，只有大概推估了一下。很遺憾回歸的第一場比賽沒有贏，只好下週再努力。」