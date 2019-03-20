中職／王躍霖春訓拉傷大腿　復健微調投球姿勢

▲王躍霖。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿今年開季預計同樣以陳禹勳為首，帶領黃子鵬、吳丞哲、洪聖欽以及新兵賴智垣共組鐵牛棚，至於春訓因傷影響調整進度的王躍霖，本季應從二軍出發。

王躍霖前年是猿隊倚賴牛棚主力，且奪得中繼王，但去年出賽28場，總計投19局，防禦率高達7.11，今年2月中左後腿不慎拉傷影響春訓調整，接下來並未隨隊與羅德、樂天交手，一直到上周才開始投入實戰，官辦熱身賽出賽1場，合計1局1K無失分。

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有別於去年，王躍霖找回2017年的心態，告訴自己別太心急：「去年的我太計較了，什麼都想要做到最好，卻收到反效果，今年春訓意外拉傷，也剛好在復健這段間好好調整，如果錯過開季也是自己的問題，我不會抱怨什麼。」

2月中傷到左後腿，王躍霖闊背肌還有舊傷，他也利用復健期間，微調自己的投球姿勢：「擺臂投球的時間有變短，現在都還在適應當中。」

開季有可能自二軍出發，王躍霖告訴自己一切平常心，「現在不會想太多，一切順順的就好，目前投球感覺也都很好。」今天隊內練習賽，王躍霖9局也登板，1出局後連續被敲3安，但面對滿壘局面穩住陣腳，連飆2K，守住無失分。