日職／大王、陽岱鋼熱身賽同場先發　合計7支0吞下3K

▲王柏融今天4支0，吞下2K。（圖／記者季相儒攝）



體育中心／綜合報導

日職熱身賽20日火腿交手巨人，王柏融與陽岱鋼同場先發，王柏融擔任先發指定打擊第四棒，不過4次打擊沒有安打，還吞下2K；陽岱鋼則擔任先發第六棒右外野手，3次打擊同樣沒有出現安打，被三振一次。終場巨人以6比3擊敗火腿。

1局上，王柏融就有打擊機會，不過在得點圈有跑者的情況下，面對畠世周的投球先被取得球數領先，之後在2好2壞下遭到三振；3局上，王柏融再度交手畠世周，又被對手迅速取得2好球優勢，隨後敲出一壘反彈球遭刺殺出局；6局上，王柏融這次選到2好3壞滿球數，但還是擊出一壘反彈球遭到刺殺；8局上，王柏融面對巨人第三任投手田原成次，儘管前面球數領先但最終還是被三振出局。

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▲陽岱鋼今天3支0，吞下1K。（圖／記者季相儒攝）



1局下，陽岱鋼面對上原健太，二壘平飛球遭接殺；3局下，陽岱鋼再度面對上原健太，在滿球數情況下敲出二壘滾地遭刺殺；6局下，陽岱鋼是此局首位打者，面對中繼投手中村勝，對方用4顆球將陽岱鋼三振出局。陽岱鋼隨後被更換代守退場。

王柏融今天4支0，吞下2次三振，目前熱身賽累積17打數敲出3支安打、3分打點，熱身賽打擊率下降至0.176。賽前13打數僅被三振1次，今天4打數就被三振2次。

陽岱鋼今天3支0，吞下1次三振，目前熱身賽累積27個打數敲出7支安打、1分打點，熱身賽打擊率下降至0.259。