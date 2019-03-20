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達比修4.2局6K手指起水泡退場　回憶起殘念的完全比賽

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▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍投手達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

小熊日籍投手達比修有20日春訓熱身賽時因手指水泡退場，他此役主投4.2局，送出6K，小熊終場以6比4擊敗水手，他也拿下勝投，達比修賽後表示手指水泡讓他想起6年前差點完成的完全比賽，此役也是他第一次因為投滑球而起水泡。

水手因主力前往東京與運動家進行開幕戰，所以此役以小聯盟球員出賽居多，達比修先發登板，在第1局、第2局、第4局都有三振表現，第5局他送出2次三振後投出保送，隨後因手指起水泡自請退場，達比修只有1分自責分，2次四壞，寫下2.25防禦率，他也拿下春訓第二勝。

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達比修賽後表示，「投到最後一球才不舒服，現在不痛了，我想應該沒事，當下因不想弄傷手肘或肩膀，所以我不想投了 。還記得之前2013年差點拿到完全比賽時也起過水泡，但這次我第一次投滑球投到手指水泡，以前都是卡特球居多。」

▲▼ ▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有自認春訓已達生涯最佳狀態（圖／達志影像／美聯社）

達比修去年與小熊簽下6年1.26億美元合約，當時是自由球員市場最高價的投手合約，但他在去年因手肘傷勢只出賽8場，繳出1勝3敗，主投40局，防禦率寫下生涯最差的4.95。

達比修在動完手肘手術後，今年特別早加入春訓，3月初球速已可達156公里，他更表示目前春訓身心狀況都生涯最佳階段，他春訓出賽4場，拿下2勝，登板12局送出14次三振為小熊投手最多，寫下2.25防禦率。

關鍵字： MLB小熊達比修有
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