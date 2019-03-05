運動雲

> >

混血王子滿血復活　達比修有：「生涯最佳狀態」

ETtoday運動雲

▲▼達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有認為狀態處在顛峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

小熊日籍強投「混血王子」達比修有在去年自由市場中撈到投手最大合約，不過上賽季因傷只出賽8場就提前報銷。達比修有本季滿血歸隊春訓首戰繳出2局無失分包含3次三振，他接受訪問表示，「現在我正處在生涯最佳狀態。」

達比修有在去年2月與小熊簽下6年1.26億美元（約39億台幣）的合約，這總價僅次於教士一壘手霍斯莫（Eric Hosmer）8年1.44億美元（約44億台幣），更是自由市場中最高價投手，不過他在去年賽季因肘傷只出賽8場，繳出1勝3敗，防禦率4.95都是生涯最糟表現。

請繼續往下閱讀...

▲▼達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有很早就投入春訓。（圖／達志影像／美聯社）

混血王子在去年9月動手肘鏡關節清創手術，術後隨著復健很快就投入訓練，因此春訓起步比其他先發投手都來得早，很快就進牛棚訓練。他目前球速也從2月的150公里可以增加至156公里。

根據《芝加哥論壇報》報導，達比修有接受訪問提到自己的狀態「現在正是我生涯最佳狀態。」接著補充，「因為我現在球速已經恢復到97英里（156公里），滑球以及快速指岔球都很會跑，所以我正處在人生中最好的狀況。」

今年32歲的達比修有，赴美6個賽季繳出57勝45敗，在872局中送出1070次三振，生涯防禦率3.49。

▼達比修有上季僅為小熊效力8場。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB小熊達比修有
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

熱門新聞

哈登讚林書豪從不退縮　作客暴龍要率火箭打出好的開局

年薪2400萬美元場均不到5分　「薪水小偷」帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

曾仁和與小熊敲定薪水　新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

UBA／第一場就中標流感　劉孟竹稱陳范柏彥「八強最大遺憾」

讀者回應

﻿

最新新聞

1NBA時隔16年重返日本舉行季前賽

2味全龍總教練鎖定前龍將　人選已洽談

3潮流跑鞋AZTREK新色 Cardi B搶穿

4韋德跟「球迷」赫爾特換球衣

5賴智垣熱身賽佳　開季有望一軍

熱門新聞

1哈登讚林書豪從不退縮

2帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

3林益全減薪至70萬：扣得非常有感

4陳偉殷熱身賽主場先發　對國民2局丟4分

5曾仁和新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366