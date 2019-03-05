混血王子滿血復活　達比修有：「生涯最佳狀態」

▲達比修有認為狀態處在顛峰。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

小熊日籍強投「混血王子」達比修有在去年自由市場中撈到投手最大合約，不過上賽季因傷只出賽8場就提前報銷。達比修有本季滿血歸隊春訓首戰繳出2局無失分包含3次三振，他接受訪問表示，「現在我正處在生涯最佳狀態。」

達比修有在去年2月與小熊簽下6年1.26億美元（約39億台幣）的合約，這總價僅次於教士一壘手霍斯莫（Eric Hosmer）8年1.44億美元（約44億台幣），更是自由市場中最高價投手，不過他在去年賽季因肘傷只出賽8場，繳出1勝3敗，防禦率4.95都是生涯最糟表現。

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▲達比修有很早就投入春訓。（圖／達志影像／美聯社）



混血王子在去年9月動手肘鏡關節清創手術，術後隨著復健很快就投入訓練，因此春訓起步比其他先發投手都來得早，很快就進牛棚訓練。他目前球速也從2月的150公里可以增加至156公里。

根據《芝加哥論壇報》報導，達比修有接受訪問提到自己的狀態「現在正是我生涯最佳狀態。」接著補充，「因為我現在球速已經恢復到97英里（156公里），滑球以及快速指岔球都很會跑，所以我正處在人生中最好的狀況。」

今年32歲的達比修有，赴美6個賽季繳出57勝45敗，在872局中送出1070次三振，生涯防禦率3.49。

▼達比修有上季僅為小熊效力8場。（圖／達志影像／美聯社）

