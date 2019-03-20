楚特12年4.3億合約中無逃脫條款　在天使養老待到39歲

▲楚特合約破大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

球星「神鱒」楚特（Mike Trout）與天使簽下12年4.3億美元天價合約，根據洛杉磯時報記者沙金（Bill Shaikin）報導，這紙合約不包含任何逃脫條款，意味著合約走完，現年27歲的楚特將是39歲，等於是簽下一張退休合約，有望在天使隊退休。

楚特於紐澤西出生長大，從小就支持離家不遠的費城球隊，時常在休賽季出現於NFL費城老鷹和NBA76人主場看球，球迷也認為他會是費城下一個超級英雄。

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不過由於合約中沒有附帶任何逃脫條款，楚特將在天使隊待到2030年球季結束，如果這當中沒有交易，楚特基本上將在天使隊退休，費城人期待他與哈波組成史上最強外野陣容的願望也將落空。

▲哈波恐怕是無緣與楚特同隊奮戰。（圖／達志影像／美聯社）



楚特這份合約創下大聯盟多項紀錄，超越哈波（Bryce Harper）與費城人簽下的13年3.3億美元，成為北美四大職業運動史上最大合約，平均年薪逼近3600萬美元，也是史上最高的平均年薪，更是大聯盟百年歷史以來首位「四億男」。

楚特可說是不可多得的稀世奇才，據《Baseball Reference》資料，楚特職棒生涯累積WAR值64.3，比兩大超級球星馬查多（Manny Machado）的33.8和哈波的27.4相加還要高，值得一提的是，楚特目前累積的WAR值已經超越部分名人堂球員。

楚特於19歲登上棒球最高殿堂，2012年站穩大聯盟，成為史上首位單季完成30轟、40盜的菜鳥，也是歷年來最年輕達成30轟30盜的球員，同時是大聯盟史上第一位單季30轟、45盜和125得和的球員。

自2012年奪得美聯新人王開始，連續7年入選美聯明星隊，在2014年摘下生涯首座美聯MVP，成為自1997年小葛瑞菲（Ken Griffey, Jr.）之後，首位獲全票支持拿到年度MVP的球員，接著2016年第二度奪得美聯MVP，成了史上第6位在25歲前就兩度獲得MVP的球員。

▲教士隊以10年3億美元簽下馬查多。（圖／達志影像／美聯社）