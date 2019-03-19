中華男足新教頭上任首戰　友誼賽0比0踢平緬甸

▲中華男足友誼賽戰平緬甸。（圖／中華足協提供）



記者林育正／綜合報導

中華男足2019年首戰，也是新教頭蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任第一場比賽，中華男足在客場有不少攻門機會，可惜就差臨門一腳，終場0比0在友誼賽踢平緬甸。

比賽前半段陳浩瑋在邊路表現出色，讓中華男足擁有較多進攻機會。17分鐘中場李祥偉在禁區外被犯規放倒獲得自由球。結果溫智豪的自由球穿越人牆被門將擋下來，陳浩瑋有大好機會補射，卻把球踢飛錯失本戰最好的破門機會。

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回過頭來緬甸也出現機會，角球後的頭鎚稍微偏出了一點。此役中華男足在對手球帶到中場附近，就展開緊迫盯人，使得緬甸進攻沒能有效施展。30分鐘過後，透過自由球已經大範圍轉移，陳庭揚、朱恩樂、溫智豪等人都有射門機會，但都差了一點。不過在場上已能看出，中華男足逐漸掌握住優勢，緬甸反倒沒有太多發揮機會。

第55分鐘，中華隊首次換替補用洪子貴換下王建明。朱恩樂禁區邊線射門飛掉，回過頭來緬甸快速推進邊路回傳到中路，射門被門神潘文傑擋下。過沒多久緬甸攻勢再起，中華隊沒能即時斷球，幸好在球門附近球沒拿穩，安然度過一波危機。

60分鐘過後，李茂和李祥偉下場換上沈子貴和陳瑞杰。66分鐘右路傳中沒人接應，錯失大好得分機會。緬甸再次兵臨城下45度角右路射門，潘文傑再次展現神撲救。結果沈子貴回過頭有單刀機會，卻被門將衝出禁區化解。74分鐘沈子貴禁區外好幾步出腳果決，放冷箭暴力射門，但被門將撲掉。

75分鐘陳昭安換下朱恩樂，78分鐘陳瑞杰禁區拿球，可惜被撲下。沈子貴之後又有快攻機會，可惜分球時機不對被對手斷下，最終雙方0比0握手言和。

本戰沒有陳柏良在場，中場在節奏以及控制力較為不足，進攻多以打快為主。陳浩瑋在邊路表現出色，很可惜沒能和隊友順利連線。替補上場的沈子貴單刀同樣拼勁十足，可惜處理球不夠細膩，導致單刀以及小組配合機會遭到化解。

此役中華隊在中場壓迫緊密，獲得球權後快速轉換為一大優勢，但無法慢下來有效組織出具備威脅性的小組配合稍嫌可惜。