中職／郭泓志不一定回職棒　加入兄弟：可能價錢談不攏

▲▼不死鳥郭泓志出席電影《跳痛先生》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／台北報導

「不死鳥」郭泓志19日出席電影「跳痛先生」首映會，談到目前的狀況，他表示，目前很享受打球的快樂，是不是一定要在職棒那就不一定，希望能夠為棒球做一些事情，不管是球員、教練或在職棒，都要看時間地點的安排，只要目標抓到了，回來的時間、地點就很快了。

郭泓志1月中宣布不再回到富邦悍將，與中信兄弟討論加盟事宜，之後就去美國自主訓練，在上周才返台，郭泓志表示，赴美主要是看一下新的訓練中心，接觸不一樣東西，去訓練中心訓練，有機會可以幫助年輕選手調整。

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對於與中信兄弟洽談進度，郭泓志開玩笑表示，還沒談！可能價錢談不攏吧！是不是要跟中信兄弟總教練談，還要問經紀人。

郭泓志表示，用球員或教練重回中職，都沒有設限，狀況一直是這樣子，如果想做一件事就會投入，每年都是這樣子，目標抓到了，回來的時間地點就很快了。去年此時自己剛開刀，不到2個月就回來，調整並不是重點。

他表示，現在很享受打球的快樂，是不是一定要在職棒，就不一定了，希望能夠為棒球做一些事情，不管是當球員或教練，或在不在職棒，都要看時間地點的安排。