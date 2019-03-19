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Nike發表杜蘭特十二代　改善中底布大幅提升性能

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▲▼杜蘭特12代。（圖／nike提供）

▲杜蘭特12代。（圖／nike提供）

體育中心／綜合報導

Nike幫勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）推出了12款簽名鞋款，每一款KD鞋都是以平衡鞋子的舒適性和回饋性著稱，為實現這個目標，KD12一改傳統鞋類的構造，將經常被忽視的元素轉變為提升性能的關鍵點。

關鍵元素就是「中底布」。Nike籃球資深鞋類創意總監張傳禧（Leo Chang）說，「中底布是球鞋結構中的無名英雄。過去幾十年來，中底布的運用方式幾乎沒有變化，然而正是它的存在將雙腳與緩震氣墊分隔開來。」

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▲▼杜蘭特12代。（圖／nike提供）

▲杜蘭特12代優化中底布。（圖／nike提供）

但中底布所提供的鞋面結構與支撐是有限的。因為它沒有其他作用，中底布的存在阻斷了運動員與球鞋緩震氣墊的接觸。但是張傳禧和Nike工程師們藉由將全掌Air Zoom氣墊與鞋面進一步連接，提升了氣墊在球鞋上的地位。

什麼是中底布？中底布是一層薄薄的紡織物，通常夾在鞋墊下面、中底上方，它提供鞋面的結構、支撐和塑形來自製造、設計和測試領域的專家們齊力合作找到了更好的解決方案。例如：擁有精準工藝、負責中底布縫合的鞋子工廠製造商幫忙確定了氣墊在什麼部位需要靈活性。類似於KYRIE 5 中氣墊的凹槽紋路設計也應用在KD12 的Air Zoom 氣墊上，使其能夠順應穿著者的運動方向彎曲。

▲▼杜蘭特12代。（圖／nike提供）

▲杜蘭特12代有著更佳的性能表現。（圖／nike提供）

張傳禧說道，「因為中底布的大小決定了鞋子的尺寸，所以從男生尺寸US7 到Kevin Durant所穿著的尺寸US18，每大半個尺碼的KD12 都有一個對應的氣墊。這也是Nike調整氣墊尺寸範圍的進一步努力。讓穿著KD12 的每個人都有更加適合自己的配置。」

▼杜蘭特12代將在4月上市。（圖／nike提供）

▲▼杜蘭特12代。（圖／nike提供） 

關鍵字： NIKE杜蘭特Kevin DurantKD12
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