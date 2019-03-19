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環台賽／黃衫戰況未明朗　南投站領騎衫大亂鬥

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▲▼ 自由車環台賽19日照片 。（圖／自由車協會提供）

▲領騎衫差距並未拉大。（圖／自由車協會提供）

記者洪偵源／台中報導

自由車環台賽20日進入南投縣站，由於黃衫（個人總冠軍）再度易主，加上綠衫（衝刺王）也換人穿，因此倒數第二站還是沒有喘息的機會，要在這難度頗高的賽段，展開激烈的競爭。

擔任環台賽賽事講評的楊東蓁指出，由於浪漫台三線站再度呈現集團衝線的情況，黃衫的爭奪戰況等於回歸原點，從最後成績來看，有30名車手成績接近，都是潛在的黃衫候選人，偏偏南投站的路線又不輕鬆。

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南投縣站170.33公里，途經集集隧道、復旦池一路開拔到日月潭向山遊客服務中心，120公里處不但有一個超長的陡坡要爬，終點前更有二級登山點，且還有數個丘陵段。

楊東蓁提到，大約15公里處就有登山點，新任綠衫（衝刺王）中島康嘉與原本的綠衫主人可能會有一番爭奪，另外是否再呈現主集團控制領先集團的局面，也是影響黃衫競爭的關鍵之一。

「第一個登山點開始，如果集團分散出去，到第二個登山點如果又變成集團的話，黃衫的競爭還很難說，可能就到最後一站才能決定，但是屏東站沒太多爬坡，要搶就很困難。」

黃東蓁認為，各領騎衫要保住，勢必都要有所動作，而若集團衝線的話，對馮俊凱保藍衫會較有利，因為成績都會大致相同，但是分裂狀態，有人單飛或領先集團衝線的話，就很難說了。

關鍵字： 自由車環台賽
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