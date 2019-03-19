快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

▲2017台北世大運，杜敬謙。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

從澳洲轉籍回來游破16項香港紀錄，香港泳壇未來之星杜敬謙（Kenneth To）竟然在19日傳出噩耗，在美國佛羅里達州訓練期間突然暈倒，搶救後不治得年26歲。而杜敬謙月初還在愛荷華州參加比賽，身體狀況無恙，死因是否與心臟疾病有關還有待調查。

香港出生移居澳洲，杜敬謙克服怕水成為泳壇新星，2009年以16歲的姿態在雪梨青奧打破「澳洲飛魚」索普（Ian Thorpe）塵封10年的200公尺混合式澳洲紀錄打響名號，2010年新加坡青奧杜敬謙就被拉上澳洲成年隊，繳出1金3銀、2銅的成績。

請繼續往下閱讀...

▲杜敬謙。（圖／記者張克銘攝）

杜敬謙在2017年轉籍回香港，也代表香港來台參戰台北世大運、印尼雅加達亞運，在短短兩年內就刷新16項香港紀錄，被視為香港游泳在2020東京奧運奪牌的希望，可惜杜敬謙在19日傳出噩耗。

杜敬謙於美國佛羅里達州訓練時突然暈倒，搶救不治。杜敬謙1月時前往美國集訓，3日還在愛荷華州Pro Swim Series賽事出賽3個項目，身體都沒有任何異狀，結束後前往佛羅里達州訓練，而今天早上猝死。目前還不知道杜敬謙的死因是否與心臟疾病有關。

不只泳池畔成績優異，杜敬謙個性陽光、為人謙虛，對於媒體的訪問有問必答，也相當樂意粉絲要求合照，就算是從2歲就在澳洲生活，回到香港後也堅持受訪講廣東話，快速在香港累積高人氣，也因此他的猝死在亞洲泳壇掀起相當大的波瀾。