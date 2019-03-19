運動雲

> >

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

ETtoday運動雲

▲▼2017台北世大運，香港，杜敬謙。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2017台北世大運，杜敬謙。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

從澳洲轉籍回來游破16項香港紀錄，香港泳壇未來之星杜敬謙（Kenneth To）竟然在19日傳出噩耗，在美國佛羅里達州訓練期間突然暈倒，搶救後不治得年26歲。而杜敬謙月初還在愛荷華州參加比賽，身體狀況無恙，死因是否與心臟疾病有關還有待調查。

香港出生移居澳洲，杜敬謙克服怕水成為泳壇新星，2009年以16歲的姿態在雪梨青奧打破「澳洲飛魚」索普（Ian Thorpe）塵封10年的200公尺混合式澳洲紀錄打響名號，2010年新加坡青奧杜敬謙就被拉上澳洲成年隊，繳出1金3銀、2銅的成績。

請繼續往下閱讀...

▲▼2017台北世大運，香港，杜敬謙。（圖／記者張克銘攝）

▲杜敬謙。（圖／記者張克銘攝）

杜敬謙在2017年轉籍回香港，也代表香港來台參戰台北世大運、印尼雅加達亞運，在短短兩年內就刷新16項香港紀錄，被視為香港游泳在2020東京奧運奪牌的希望，可惜杜敬謙在19日傳出噩耗。

杜敬謙於美國佛羅里達州訓練時突然暈倒，搶救不治。杜敬謙1月時前往美國集訓，3日還在愛荷華州Pro Swim Series賽事出賽3個項目，身體都沒有任何異狀，結束後前往佛羅里達州訓練，而今天早上猝死。目前還不知道杜敬謙的死因是否與心臟疾病有關。

不只泳池畔成績優異，杜敬謙個性陽光、為人謙虛，對於媒體的訪問有問必答，也相當樂意粉絲要求合照，就算是從2歲就在澳洲生活，回到香港後也堅持受訪講廣東話，快速在香港累積高人氣，也因此他的猝死在亞洲泳壇掀起相當大的波瀾。

關鍵字： 杜敬謙香港香港飛魚
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

熱門新聞

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲　頂替史華連諾受傷

誤會大了！庫茲馬「一句話」惹議　球迷：你認同交易詹皇？

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥籃下終結能力與中距離替暴龍加分

2「香港飛魚」練泳猝死得年26

3紅襪將佩卓亞擺進開季傷兵名單

4詹皇稱有很多建議可以給威廉森

5球星小動作讓人永生難忘

熱門新聞

1桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

2柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

3林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

4林書豪對尼克砍20分創轉隊新高

5洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366