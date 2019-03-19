馬龍不在乎小湯瑪斯不爽　IT稱綠軍主帥是生涯最好教練

▲馬龍不在乎小湯瑪斯不爽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

金塊19日以114比105擊退綠衫軍，收下4連勝同時也提前取得季後賽資格，不過對於小湯瑪斯(Isaiah Thomas)來說完全開心不起來，因為他已經不在主帥馬龍(Mike Malone)的輪換陣容內，馬龍深知他的不滿，但也不在意，而小湯瑪斯賽後受訪也表示綠衫軍教頭史蒂文斯(Brad Stevens)是最棒的教練。

小湯瑪斯過去在塞爾提克3個賽季，他曾帶給波士頓巨大希望，在2016年一路帶隊殺進東區冠軍戰，當時賽季結束，小湯瑪斯場均高達28.9分，但他卻在2017年被交易至騎士，隨後因為無法融入球隊，又被送至湖人，無奈一直有著臀傷困擾，他在洛杉磯打了17場後，在本季以老將底薪加盟金塊。

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▲小湯瑪斯（圖／達志影像／美聯社）



來到丹佛後，小湯瑪斯也沒有受到重用，至今只打了10場比賽，先前馬龍為了要磨合出季後賽最強陣容，已經讓小湯瑪斯離開輪換陣容，這也讓他相當不滿與無奈，而今日首度回到波士頓做戰的「小刺客」也僅出賽6分50秒，留下2助攻的數據，賽後馬龍談到小湯瑪斯表示，「小湯瑪斯很不爽，對此我沒意見。我知道我不是小湯瑪斯的頭號粉絲。他不爽我，我不介意，因為我知道這不是私人恩怨。」

在波士頓打出生涯代表的小湯瑪斯，離開綠衫軍以後，仍時常在鏡頭前表達對於塞爾提克的愛，今日賽後他也大讚自己的恩師史蒂文斯，「我每個月都有和史蒂文斯聊天，他是我職業生涯中非常重要的一部分，同時也是執教我的教練中最棒的一個。」

▲史蒂文斯是小湯瑪斯心中最棒教練。（圖／路透社）