怪物新人威廉森將進NBA　詹皇：我有很多建議給他

▲怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

杜克大學怪物新人威廉森在場上就像「飛天坦克」一樣，時常上演勁爆球風輾壓對手，這也讓他還沒進入NBA就引起各界關注，更被視為2019年選秀狀元大熱門，同時也被看好成為「詹姆斯接班人」，近期「詹皇」就被問到對威廉森有什麼看法時表示，「我有很多建議，威廉森要聯絡我並不難。」

威廉森在2月底面對北卡一戰，僅打33秒就踩破球鞋造成膝蓋一級扭傷，當時最低票價飄破3000美元，就連前美國總統歐巴馬都到場觀看，可見威廉森的魅力有多驚人，受傷後詹姆斯還特地發文為他祈禱，展現對於後輩的關心。

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但膝蓋傷勢並不影響威廉森的發揮，17日ACC錦標賽冠軍戰中，杜克以73比63戰勝佛羅里達大學成功奪冠，威廉森全場11投7中，攻下21分，5籃板，2助攻，並順利拿下本屆ACC的MVP。即將進入NBA的威廉森，外界都對他的前景相當看好，對此詹姆斯先前被問到有什麼建議可以給威廉森時說道，「我對他有很多的建議，如果他想要得到我的建議，連絡我並不困難。」

▲詹姆斯稱有很多建議可以給威廉森，聯絡他並不困難。（圖／CFP）



先前「詹皇」就曾帶著經紀人保羅(Rich Paul)到現場觀看威廉森比賽，當時許多人都認為詹姆斯是想要進行招募，但他本人則進行否認，「招募？我沒有跟任何人講話。大家之所以會這樣認為都是因為保羅。當年歐尼爾(Shaquille O’Neal)、艾佛森(Allen Iverson)來看我高中比賽時，外界也沒說他們是在招募，現在卻因為我和保羅來看比賽就被說是招募之旅？」

雖然詹姆斯並沒有明講，但從他多次關心威廉森來看，「詹皇」確實非常欣賞這名怪物新人，而湖人目前戰績31勝39敗，基本上已經無緣季後賽，外界也預測洛杉磯要得到狀元籤的機率是3％，上一支勝場超過30場還抽中狀元籤的是2014年騎士隊，湖人依舊有機會選到威廉森。

▲威廉森先前對戰北卡踩破球鞋造成膝蓋扭傷。（圖／達志影像／美聯社）