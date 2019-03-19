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往地上砍是錯誤觀念　廖敏雄早就提倡「飛球革命」

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▲UBL四強戰文化大學VS台灣體大,飛球革命。（圖／記者張克銘攝）

▲大聯盟掀起「飛球革命」，文化大學球員也被灌輸這套觀念。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／天母報導

大聯盟近年掀起「飛球革命」，打者有開始把球打高的趨勢。孕育無數職棒重砲手的文化大學總教練廖敏雄很早就灌輸球員這樣的觀念，表示自己一直都是反對打者往地上砍擊，滾地球對進攻的傷害更大，擊球仰角在25至35度角才是最漂亮也是最容易形成安打的角度。

過去棒球觀念總是希望打者往地上砍，廖敏雄提到，那是因為少棒大家都是剛開始打棒球，大家守備普遍都不好，打滾地球對手容易漏接，對方失誤機率高，球隊勝率也就比較高，但到了青棒、成棒階段，守備都已經有一定程度，如果追求往地上打，造成雙殺機率就高。

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▲廖敏雄。（圖／記者路皓惟攝）

▲文化總教練廖敏雄。（圖／記者路皓惟攝）

廖敏雄說：「我寧願你上去揮棒落空三振，或是打高飛球出局，也不要為了打進場去碰球，如果壘上有人，打滾地球通常都是帶兩個回來（雙殺），我寧願死一個就好。」

每位教練都有自己的一套思維，但廖敏雄認為，從小教球員往地上打球絕對不是正確的觀念，「從小開始我們就被教練灌輸要往地上打，靠對方失誤贏得勝利，寧願去碰球也不要三振，認為三振是不好的東西，但少棒的宗旨本來就不是贏球，是要培養出好的觀念，我們應該從小就開始學習正確知識。」

▲UBL四強戰文化大學VS台灣體大,飛球革命。（圖／記者張克銘攝）

▲廖敏雄反對球員往地上砍。（圖／記者張克銘攝）

現今棒球重視得分效率，長打是最有效率的得分方式，想要擊出長打，擊球的角度就非常重要，廖敏雄很早就在灌輸「飛球革命」這套觀念，「我很重視球員擊球角度，不論低球或高球，球打出去就是要剛好飛過內野手，形成安打、長打的機率自然就高。」

雖然「飛球革命」告訴球員要提高仰角，但可不是一昧的追求拉大支的，廖敏雄指出，我也沒有傾向球員一定要打很高，球飛出去的角度剛好飛過內野，才是最漂亮角度，畢竟台灣人跟老外力量有差，在力量爆發力沒那麼強的情況下，往天空高飛球幾乎一定死掉，大約一層樓到兩層樓的高度才是最完美，內野手接不到，外野手也不好處理。

廖敏雄從自己過去的經歷領悟出一套打擊教學法，「我常跟選手分享，我自己是長打型選手，不論打什麼球肩膀都保持平穩，兩肩平衡很重要，在肩膀不倒的情況下，安打機率高，像是日本球員就做得很好，即便身體提前攤出去，還是可以保持平穩的揮棒穩跡。想要在職棒立足，學習正確動作很重要，這也是在職棒能有穩定成績的重點。」

▲UBL四強戰文化大學VS台灣體大,飛球革命。（圖／記者張克銘攝）

▲廖敏雄指導打擊，最重視球員擊球仰角。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 飛球革命
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