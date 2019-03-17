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HBL／從不被看好到進決賽　許時清把自己逼成魔鬼教練

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▲▼ 南山高中教頭許時清 。（圖／記者洪偵源攝）

▲許時清。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

南山高中男籃本屆HBL開打前並不被看好，預估最多8強止步，但卻一路叩關小巨蛋，還挺進決賽，雖然50比57敗給能仁家商，已是超水準表現，教頭許時清這一季也讓自己徹底變身魔鬼教練，笑稱自己當教練以來還沒這麼兇過。

許時清原本就有不怒而威的特質，南山據傳從去年暑假起，每天都被他兇，給球員極大壓迫感，許時清也坦承，去年暑假起一路兇到8強開打，才慢慢恢復原本的執教風格。

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「因為他們的表現很不像一個球隊，自己都不相信自己能贏。」許時清苦笑説，其實兇不代表他很兇殘，「我是一直PUSH球員，他們做不好，我就一直要求，不斷要求到做好，他們需要被刺激！」

許時清也說，過去當教練也沒這麼兇過，也是第一次把自己逼成這麼嚴厲，「但我也是有給他們鼓勵，所以他們一直有在過程中進步，我自己也是在這段過程中獲得成長。」

南山本屆在吳沛嘉、陳又瑋、張鎮衙等人畢業離隊後，處於換血期，後場指揮官也啟用高一的陳力生，雖無法和過去陳又瑋相較，但表現仍有目共睹，並摘下新人王。

許時清仍在加強團隊戰力的情況下，一路闖到冠軍賽，他說：「開節我們打得不錯，但第三、第四節彼此都難得分時他們先有人跳出來，真的沒話說，也很可惜。」

關鍵字： HBL南山高中許時清
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