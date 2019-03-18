NFL／引進單手接球狂人　萬年爛隊布朗被看好進季後賽

▲小貝克漢經典單手接球美技。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NFL萬年爛隊克里夫蘭布朗休季交易來聯盟第三貴，且擁有最大肥約的明星接球員小貝克漢(Odell Beckham Jr.)。這位曾演出驚天動地單手接球美技，在場上不畏和對手起衝突的爭議球星，讓布朗首次被拉斯維加斯賭盤看好能力壓傳統強權鋼人和防守勁旅烏鴉，拿下美聯北區的分區冠軍晉級季後賽。

小貝克漢為2014年最佳進攻新人，年薪1700萬美元，手握5年90000萬的合約更是目前最肥約接球員。過去他曾上演騰空單手接球，成為美式足球迷心目中的經典鏡頭。而在布朗陣中，更有他路易斯安那州立大學的隊友接球員蘭德里(Jarvis Landry)，加上新人大物四分衛梅菲爾德(Baker Mayfield)，進攻火力強大。

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在拉斯維加斯西門飯店開出的賭盤，布朗拿下超級盃的賠率由1賠25降到1賠24。同時，也最被看好奪下分區冠軍。「他們有分區最有才華的陣容，會是球迷最想投注的隊伍。名氣大的球星，隊球迷就有吸引力。」賭博網站《 DraftKings Sportsbook》總監穆雷(John Murray)表示，布朗在該網站目前是奪冠下注金額最高的球隊。

除此之外，布朗透過交易和自由市場，也迎來防守鋒線大將理查森(Sheldon Richardson)和維農(Olivier Vernon)。布朗為北美職業運動的爛隊代表，曾吞下單季例行賽16戰全敗，上次晉級季後賽已是2002年，贏得分區冠軍也要追溯到1989年。不過去年戰績已有進步，拿下7勝8敗1和。