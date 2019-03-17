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HBL／高錦瑋末節獨拿12分　將能仁推向冠軍

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▲▼ HBL，能仁家商，高錦瑋 。（圖／記者洪偵源攝）

▲高錦瑋。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

能仁家商以57比50擊敗南山高中，奪下107學年度HBL男甲級冠軍，高錦瑋無疑是關鍵人物，靠著他打破僵局，第四節個人獨拿12分，也一舉把能仁推向冠軍的地位。

南山雖然本屆陣容不被看好，但一路叩關決賽，雙方第三節打完41比40僅由能仁領先1分，原以為會持續膠著到最後，可是此時高錦瑋跳出來改變戰局。

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第四節高錦瑋先連砍兩記三分球，跟著又跳投得手，再以切入取分，個人連拿10分，率領能仁打出10比2攻勢，再由同梯戰友林彥廷貢獻兩次得分，擴大到55比47領先。

南山第四節只有一次進攻得手，其餘多半靠罰球，高錦瑋於終場前34.99秒再度攻籃得手，來到57比50，南山之後犯規又兩波攻勢失手，宣告大勢已去。

▲▼ HBL，能仁家商，高錦瑋 。（圖／記者洪偵源攝）

高錦瑋終場攻下15分、6籃板、5助攻，並是本屆助攻王，林彥廷砍下24分、18籃板，獲選冠軍賽MVP。

回憶關鍵第四節，高錦瑋説：「那是我高中生涯最後一節，剩沒幾分鐘了，所以不要給自己這麼大壓力，有機會還是要勇敢出手，但我知道小巨蛋的籃框不是那麼好投！」

高錦瑋提到，他試著跳投時把力道放輕一點果真投進，「去年冠軍戰投不進的陰影還在，還是很怕投不進。」

高錦瑋和自強國中隊友林彥廷不但在冠軍戰有關鍵表現，也在個人獎項有所收穫，他笑說：「感覺以前的隊友還在一樣，做著自己該做的事，我傳球助攻，他得分，還拿MVP。」

▲▼ HBL，能仁家商，高錦瑋 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL能仁家商高錦瑋
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