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HBL／能仁開季17連勝未嚐敗　隊史第3冠入手

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▲▼ HBL能仁奪冠 。（圖／記者洪偵源攝）H

▲能仁家商奪冠。 （圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級決賽，捲土重來的能仁家商，以57比50  擊敗南山高中，保持不敗金身以開季17連勝之姿奪冠，並是隊史第3度在HBL登頂，也是第二次全勝奪冠。

能仁相較於南山、松山等傳統勁旅，成軍時間較晚，最初只是為了照顧921大地震災民而成立，但在教練林正明、林育正努力下，讓能仁擠身HBL一級勁旅。

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能仁在97學年度首闖決賽，但當時是松山3連霸時代，角鵰軍團連續兩度叩關決賽，都敗給綠色神盾，100學年度再度迎來爭冠機會，但敗給這次的爭冠對手南山。

但在101學年度，擁有簡祐哲、黃泓瀚以及劉人豪的能仁，再度打到最後的冠軍戰，且從預賽起一路未嚐敗績，並擊敗新榮高中奪下隊史首冠，並於下屆完成衛冕。

之後一直到106學年度，能仁才再度叩關決賽，對手又是松山，且松山同樣要尋求衛冕，再度看著對方撒下綠色的封王彩帶。

本屆擁有高錦瑋、丁冠皓以及林彥廷「鐵三角」領軍的能仁，開季就展現重返榮耀的氣勢，預賽起連勝不斷，至冠軍戰為止已經締造開季16勝，最終勝利登頂。

南山隊史過去15次闖進決賽，抱回7座冠軍，這是繼105學年度後，再度於決賽失利，也無緣締造史上首次單屆HBL同一學校男女籃都奪冠的紀錄。

關鍵字： HBL能仁家商南山高中
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