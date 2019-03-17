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亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒之差戲劇性奪金

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▲▼亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒之差戲劇性奪金（圖／田協提供）

▲王彥和（圖中）200公尺摘金。（圖／田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，三次入選國家隊選手的王彥和，在100公尺失利，不過在200公尺決賽跑出21秒86，和第二位的印度選手只有0.01秒之差，順利摘下金牌，也是中華隊的第三金入袋。

大甲高中一年級的王彥和，接觸田徑運動長達九年，也是第三度入選國家隊，此次參加100公尺及200公尺的比賽，原先預估兩項都能站上頒獎台，不過100公尺預賽中跑出10秒80秒，隔天200預賽跑出20秒78秒排第二，不過100公尺決賽僅繳出的11秒11，排在第9無緣決賽。

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由於200公尺決賽和異程接力只有相隔兩小時，對王彥和來說體力負荷甚大，王景成秘書長率中華隊所有隊職員選手擠向觀眾席前排，希望可以在最後的直道上，透過眾人的加油聲給他更多的力量。

200公尺決賽起跑後，第四道的日本選手飛快向前，王彥和跟得緊，出彎後王彥和逐漸趕上暫排第一，八道選手實力相近，剩下最後50公尺時王彥和領先一步不到，原以為甩開日本隊選手能夠穩居第一，這時外道的印度選手穩健追趕，最後幾乎與王彥和齊肩抵達終點。

最終王彥和以21秒86秒擊敗印度選手的21秒87，以0.01秒毫釐之差收下金牌，也是中華隊本屆的第三面金牌，本屆先有盛尹辰三級跳最後一跳3公分差險勝大陸，王彥和再以0.01秒擊敗印度，可說是相當驚險刺激。

教練也是前十項國手的江竹偉提到，「彥和今天的賽事比較緊湊，3小時裡面要跑200公尺3趟，幸好在有針對性地調整訓練內容，坦白說，這場賽事氣候偏冷且風又亂吹，像日本選手重谷大樹個人今年最佳成績21秒23，決賽卻連前三名都沒有，所以這面金牌在強敵環伺之下，實屬不易。」

王彥和則說，「今天賽事雖然說休息時間比較短，但我卻越跑越興奮，中間休息幾乎只能請防護員協助伸展放鬆，決賽前教練特別叮嚀該注意的技術部份，我相信我一定可以完成，也慶幸我真的做到了。」最後給感謝爸媽、沙鹿國中陳柏成教練、現在的江竹偉教練，允諾繼續跑下去。

▲▼亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒之差戲劇性奪金（圖／田協提供）

關鍵字： 亞青少田徑
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