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菊池披水手袍返日像美夢成真　旅美賽程多是考驗

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▲▼水手菊池雄星（右）、鈴木一郎（左）（圖／達志影像／美聯社）

▲水手日籍投手菊池雄星（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前西武左投菊池雄星今年加盟水手，他將擔任水手21日東京開幕戰先發投手出戰運動家，他於16日受訪時表示自己沒想到有這一天，一切就像是美夢成真，水手總教練薩維斯（Scott Servais）則表示，大聯盟場次較多可能會是菊池的考驗。

菊池今年1月與水手達成7年1.09億美元合約共識前往西雅圖，2個月後他回到故鄉日本，這對他來說意義重大，菊池表示，「從沒想過會在日本初登板，在幾個月前，根本沒想過自己有這機會，這就像美夢成真，對我也是新的開始，我會發揮我最大的作用的。」

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菊池也表示水手陣中投手群都很幫助他，會告訴他一些適應大聯盟的方法，自己也會向陣中同鄉傳奇球星鈴木一朗討教，但一郎卻調侃回答，「我給他建議只是因為他問我，我可沒有主動。」

▲▼水手菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手教練薩維斯認為菊池控球能力出色（圖／達志影像／美聯社）

水手總教練薩維斯認為菊池的控球能力相當不錯，「在春訓的時候我對他控球能力又有新的認識，他攻擊好球帶能力相當不錯，應該可以維持整個賽季，我找不到他不能當開幕戰先發的理由。」

薩維斯也提到，大聯盟的162場賽程比日職的144場還多，移動時間也比日職最久的2小時還多，出賽對他來說需要適應，但他會讓菊池調整，該限制他出賽的時候會做出輪換。

菊池目前於熱身賽出賽擔任3場先發，主投9局，拿下2勝1敗，送出6次三振，WHIP值繳出1.11。

關鍵字： MLB水手菊池雄星
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