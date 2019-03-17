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鈴木一朗大秀背後接球美技　隊友讚嘆像神一樣

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▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

西雅圖水手在東京巨蛋備戰和讀賣巨人的表演賽以及運動家的海外開幕戰。在練球的時候「朗神」鈴木一朗在外野大秀背後接球美技。不管成功與否，球迷都給予熱烈回應。曾經在日本打球的隊友路布藍（Wade LeBlanc）驚呆表示：「在這裡他跟神一樣。」

水手34歲左投路布藍曾在2015賽季效力西武獅，看到鈴木一朗和菊池雄星的超高人氣完全驚呆，「他們就像神一樣，比美國的搖滾巨星還受歡迎，真的太瘋狂了超乎我的理解。」

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回到美國後水手將從海外戰的28人名單縮減到25人，一般預估鈴木一朗會從小聯盟出發。生涯接近尾聲，他在春訓25支2，被三振9次。「我們目前還沒有結論，就先好好欣賞這個禮拜，給他機會上場看看。」總管迪波托（Jerry Dipoto）表示。

「來到這裡是很棒的禮物，我會珍惜每一刻。比賽結束後，我會好好品味在這裡的日子，記得在日本的每一刻。」鈴木一朗說，「我也不知道會何時退休，我還不習慣這類的問題。」

「2012年我被交易到洋基，每天都運用到最充實的程度。到邁阿密後我也是一樣，我日復一日努力訓練。大聯盟是個殘酷的世界，任何時刻你都有可能被告知這一切結束了。但我現在還在這裡。」他說。

關鍵字： 水手鈴木一朗
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