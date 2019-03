鈴木一朗大秀背後接球美技　隊友讚嘆像神一樣

▲鈴木一朗 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

西雅圖水手在東京巨蛋備戰和讀賣巨人的表演賽以及運動家的海外開幕戰。在練球的時候「朗神」鈴木一朗在外野大秀背後接球美技。不管成功與否,球迷都給予熱烈回應。曾經在日本打球的隊友路布藍(Wade LeBlanc)驚呆表示:「在這裡他跟神一樣。」

水手34歲左投路布藍曾在2015賽季效力西武獅,看到鈴木一朗和菊池雄星的超高人氣完全驚呆,「他們就像神一樣,比美國的搖滾巨星還受歡迎,真的太瘋狂了超乎我的理解。」

Ichiro ready to try new things in the outfield



(Via @MLB)pic.twitter.com/mFCFlYo1RQ