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菊池雄星熱身賽奪首勝　紅人沃托遭三振讚曲球超棒

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▲▼水手菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星加盟水手奪春訓熱身賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前西武左投菊池雄星今年加盟水手，26日他於春訓熱身賽對戰紅人先發登板主投2局被敲出一安打，失2非自責失分，隊友也以火力支援，全場貢獻3發全壘打，終場水手以11比3擊敗紅人，菊池雄星也奪勝投，紅人明星一壘手沃托（Joey Votto）賽後也認為菊池雄星的曲球相當出色，看起來就像道奇的柳賢振與克蕭（Clayton Kershaw）。

菊池雄星先發主投2局，被敲出一安打、投出一次四壞球、一次三振，且唯一三振就是送給前國聯MVP沃托，菊池在1局上投出三上三下，隊友恩卡納辛（Edwin Encarnacion）在1局下就擊出1分打點安打，桑塔納（Domingo Santana）也補上2分砲，使水手以3比0領先。

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▲▼ 沃托。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人沃托。（圖／達志影像／美聯社）

2局上菊池投出四壞球，紅人隨後也跑回2分，但水手在3局下靠著路易斯（Kyle Lewis）擊出2分砲，米勒（Ian Miller）也在7局下轟出3分全壘打，終場水手仍以11比3擊敗紅人，菊池也拿下勝投。

此役被菊池三振的沃托賽後表示，「他的曲球太棒了，很令人驚訝，現在聯盟可投出這樣曲球的投手不多了，就像道奇的柳賢振與克蕭一樣。」

菊池對沃托稱讚謙虛回應，「他應該只是在春訓調整自己，但能對他這種等級的選手打出這種成績我也很高興，過去9年我一直在日本投球，很想對決大聯盟打者，想知道他們會如何應對我的球，我其實也相當緊張。」

水手在菊池此役出賽後，預計將會在5天後再讓他登板球投。

▼菊池雄星三振沃托

關鍵字： MLB紅人水手菊池雄星沃托
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