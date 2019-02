菊池雄星熱身賽奪首勝　紅人沃托遭三振讚曲球超棒

▲菊池雄星加盟水手奪春訓熱身賽首勝。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

前西武左投菊池雄星今年加盟水手,26日他於春訓熱身賽對戰紅人先發登板主投2局被敲出一安打,失2非自責失分,隊友也以火力支援,全場貢獻3發全壘打,終場水手以11比3擊敗紅人,菊池雄星也奪勝投,紅人明星一壘手沃托(Joey Votto)賽後也認為菊池雄星的曲球相當出色,看起來就像道奇的柳賢振與克蕭(Clayton Kershaw)。

菊池雄星先發主投2局,被敲出一安打、投出一次四壞球、一次三振,且唯一三振就是送給前國聯MVP沃托,菊池在1局上投出三上三下,隊友恩卡納辛(Edwin Encarnacion)在1局下就擊出1分打點安打,桑塔納(Domingo Santana)也補上2分砲,使水手以3比0領先。

▲紅人沃托。(圖/達志影像/美聯社)

2局上菊池投出四壞球,紅人隨後也跑回2分,但水手在3局下靠著路易斯(Kyle Lewis)擊出2分砲,米勒(Ian Miller)也在7局下轟出3分全壘打,終場水手仍以11比3擊敗紅人,菊池也拿下勝投。

此役被菊池三振的沃托賽後表示,「他的曲球太棒了,很令人驚訝,現在聯盟可投出這樣曲球的投手不多了,就像道奇的柳賢振與克蕭一樣。」

菊池對沃托稱讚謙虛回應,「他應該只是在春訓調整自己,但能對他這種等級的選手打出這種成績我也很高興,過去9年我一直在日本投球,很想對決大聯盟打者,想知道他們會如何應對我的球,我其實也相當緊張。」

水手在菊池此役出賽後,預計將會在5天後再讓他登板球投。

▼菊池雄星三振沃托

Yusei Kikuchi out here making great hitters look silly. pic.twitter.com/LYdkGPlyqv