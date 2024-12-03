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「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，源田壯亮。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，源田壯亮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強中華隊在金牌戰擊敗日本奪冠，日本隊當家游擊手源田壯亮在近期受訪時表示，「承認台灣真的變強。」

「我在守備時最討厭遇到那種積極揮棒的對手。」西武獅內野手源田壯亮在12強賽後分享心得時，重新認識到積極打擊的重要性。

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談到在11月12強賽獲得亞軍的感受，源田壯亮特別提到台灣隊等國際球隊的打擊特色：「像台灣隊這樣的海外球隊，總是很積極地揮棒，這種對手讓防守方感到很棘手。」

「作為打者，我也感受到這種打線的威脅。雖然要視情況而定，但我重新體會到積極揮棒的重要性。」源田壯亮表示，會將這次國際賽場上學到的經驗，帶回今年墊底的西武獅，為未來球季做準備。

以31歲之姿成為日本隊最年長球員的源田壯亮，這次在12強7場比賽中都有上場機會。他不只在游擊手位置展現穩定守備，打擊方面也有1支全壘打，打擊率達2成78，攻守兩端都成為不可或缺的戰力。雖然在決賽先發出賽，但最終仍被台灣完封，無緣衛冕。對此源田壯亮坦言：「確實是實力上的差距，只能承認台灣隊真的很強。」

▲日本隊源田壯亮陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，源田壯亮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球12強賽台灣日本源田壯亮

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