湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

▲湖人「大齡射手」柯奈特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人今年以第17順位選進的「大齡射手」柯奈特(Dalton Knecht)，他先前單場飆進9顆三分追平NBA新人紀錄，還締造生涯最高37分，11月有4場轟破20分，表現令人驚豔，天王詹姆斯(LeBron James)笑稱有16隊在選秀時搞砸了，柯奈特在田納西大學的助教波林斯基(Gregg Polinsky)則分析，他的順位下滑有兩個主因。

DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT:



???? 37 PTS (career high)

???? 9 3PM (ties rookie record)

???? Scored 22 straight for LA@Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season ???? pic.twitter.com/OjMOeKxY4p [廣告]請繼續往下閱讀... November 20, 2024

身高6呎6吋(約198公分)的柯奈特，菜鳥季前20場平均能得11.9分、3.5籃板和1.2助攻，投籃命中率達到48.0%，三分球命中率高達42.9%，填補了湖人的射手空缺，他場均三分出手5.6次，能命中2.4顆。他先發了8場比賽，其中11月20日對爵士飆出平NBA新人紀錄的9顆三分，單場包辦37分。

湖人以第17順位選到柯奈特堪稱撿到寶，洛城天王詹姆斯得意表示，其他16隊在選秀會搞砸了，「我沒想到他會落到我們這裡，我以為那是不可能的。」這位23歲射手在田納西大學的教練近日接受《ESPN》訪問時，分析了他選秀順位下滑到原因。

田納西大學助教波林斯基歸結出兩個主因，首先是別隊對柯奈特的年齡感到反感，畢竟他已經23歲，在初級學院待了2季，在北科羅拉多州大學也效力2季，又在田納西度過第5個大學賽季，其次是他面試時的表現，另一位助教克拉克(Rod Clark)提到，柯奈特的「誠實」可能沒有幫他加分。

克拉克告訴《ESPN》，「我猜有一支球隊問他是否喜歡閱讀，他告訴他們不喜歡。我當時想，這和打籃球有什麼關係？他只是做他自己，說了實話，『不，我不喜歡閱讀。』 我敢肯定有很多人都不喜歡閱讀。」

「但這就是他。有些人見過他，會說，『是的，他不太愛說話，對吧？』然後那些了解他的人會說，『哇，那傢伙真是太搞笑了。』他就是那種如果不認識你，他會非常防備，警覺性很高，試圖探查你是什麼樣的人。」克拉克繼續說道。