湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

▲湖人「大齡射手」柯奈特。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

湖人今年以第17順位選進的「大齡射手」柯奈特(Dalton Knecht),他先前單場飆進9顆三分追平NBA新人紀錄,還締造生涯最高37分,11月有4場轟破20分,表現令人驚豔,天王詹姆斯(LeBron James)笑稱有16隊在選秀時搞砸了,柯奈特在田納西大學的助教波林斯基(Gregg Polinsky)則分析,他的順位下滑有兩個主因。

DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT:



???? 37 PTS (career high)

???? 9 3PM (ties rookie record)

???? Scored 22 straight for LA@Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season ???? pic.twitter.com/OjMOeKxY4p