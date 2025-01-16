林維恩入選35人名單！延後赴美訓練　瞄準高階1A

▲ 林維恩也強調，若最終能進入正選名單，「一定會盡力，希望投出更好表現。」 （圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2024年在U18世界盃投出13局無失分好投，以435萬台幣簽下美國職棒奧克蘭運動家隊的林維恩，傳出入選經典賽資格賽35人名單，有望首度披上成棒國家隊戰袍。

林維恩接受《ETtoday運動雲》訪問時證實已收到徵詢，也因此目前仍留在台灣。他指出，原本計畫1月要回美國，但和球隊討論後決定直接留在台灣調整，持續自主訓練到中華隊開訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從高中直接挑戰美職的林維恩，對於入選35人名單相當期待，「自己剛從高中畢業投入職棒環境，還有很多需要學習的地方，陣中也很多學長，很期待跟他們好好討教，學習如何準備比賽。」他也強調，若最終能進入正選名單，「一定會盡力，希望投出更好表現。」

談到去年世界12強賽冠軍戰，林維恩印象深刻，「打者都做得很好，投手也鮮少失投。」他認為學長們的好表現讓世界看見台灣，「證明台灣球員的能力是有辦法和國外頂尖好手競爭。」

去年6月簽約後，林維恩7月赴美展開為期3個月的訓練，適應當地環境，他分享最大的適應課題是自主訓練意識，「以前高中都是團隊一起熱身，但在這裡就是各自訓練熱身，一開始有點不習慣，後來在訓練師協助下，自己也會看一些影片，慢慢上軌道。」

展望2025年旅美首季，這位年輕左投以「保持健康」為首要目標，希望能挑戰高階1A，逐步朝大聯盟夢想邁進。