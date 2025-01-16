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藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐佐佐木朗希爭奪戰剩下三隊！西海岸的道奇與教士仍被視為熱門，而東海岸的藍鳥則成為驚喜選項，令當地媒體大感意外。

藍鳥專門媒體《Jays Journal》報導，「一週前，大家仍認為多倫多藍鳥不可能爭取到佐佐木。然而，他們突然成為最終候選之一。佐佐木為了進行第二次會面已經造訪多倫多，他也拜訪聖地牙哥，並與洛杉磯進行第二次面談。」

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報導指出，藍鳥看到了一絲希望，「與25歲以上的山本由伸能簽下3.25億美元的合約不同，25歲以下的佐佐木只能簽小聯盟合約。這意味著，藍鳥無法透過金錢競爭，而是要強調城市環境、球隊狀況和球團基礎設施。如今成為最終候選，至少證明他們的推銷取得了效果。」

不過，藍鳥的競爭對手是多年來被視為大熱門的道奇，以及被認為最有希望的教士。 「藍鳥需要了解，進入決賽並不代表可以安心。他們的對手都是強敵。道奇剛奪下世界大賽冠軍，隊內有大谷翔平和山本由伸；教士則是聯盟頂尖球隊之一，2024年季後賽區域系列賽中曾與道奇激戰至最後。加上教士擁有被譽為史上最強日本投手的達比修有，這絕對是一大優勢。如果藍鳥能擊敗這些『強打者』，將是一項歷史性壯舉。」

作為佐佐木朗希爭奪戰的「驚喜球隊」，藍鳥正受到關注。究竟是道奇、教士，還是藍鳥能成功簽下佐佐木？佐佐木將在當地時間1月15日至23日的談判期限內作出最終決定。

關鍵字： 佐佐木朗希多倫多藍鳥道奇教士簽約

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