林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，王牌林昱珉先發4局無失分完美壓制日本打線，幫助中華隊奪冠，也拿下繼2019年U18世界冠軍後的第2座世界賽金牌，也為去年亞運奪亞軍飲恨雪恥。他3日感性發文，「這一次，我們都沒有遺憾。」

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雖然開幕戰對韓國投了4.2局失2分，但林昱珉在金牌戰面對日本打線更顯沉穩，4局僅被擊出1支安打，無失分完美演出。

林昱珉在比賽結束沉澱後，3日於社群媒體發文表示：「這一次，我們都沒有遺憾。」他感謝教練指導、前輩營造良好團隊氛圍，以及後勤團隊的付出。

首度在台北大巨蛋代表台灣出賽的他說，「能在自己的國家丟球、說著相同的語言鼓勵對方，對我來說都是最簡單最暖心的事。」林昱珉也承諾，「最謝謝大家的祝福和關心，我們都會繼續為了棒球努力的。」

這篇發文不到20分鐘就破8千讚，有網友回應，「抗日韓英雄！」也有人說，「十年前有王建民，十年後有林昱珉」。

林昱珉IG發文：

這一次，我們都沒有遺憾。

謝謝教練們的指導、

謝謝前輩們製造這麼好的團隊氛圍、

謝謝所有後勤團隊在背後的付出、

也謝謝所有為我們加油應援的粉絲們，

這是我第一次在大巨蛋代表台灣出賽，

對我來說是非常特別的經驗，

尤其能在自己的國家丟球、說著相同的語言鼓勵對方

對我來說都是最簡單最暖心的事

最後

謝謝大家的祝福和關心，

我們都會繼續為了棒球努力的。