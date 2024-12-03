12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

▲王維中曾效力韓職NC恐龍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著台灣在12強賽奪冠，前SSG團長柳善奎（音譯）撰寫專欄提出亞洲三國攜手合作的願景，為韓國未來發展提出建言。特別提到2018年王維中、去年白川恵翔都在韓職舞台掀起話題，凸顯台、日、韓開放交流的話題。

該文指出，台灣在分組預賽擊敗韓國，決賽更打敗衛冕冠軍日本，12強賽展現亞洲棒球實力逐漸平衡。對自稱亞洲霸主的韓、日「雙強」而言，這是個沉重的打擊。

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在此背景下，韓國職棒執行委員會將於12月3日討論實施亞洲球員制度。這項制度允許各隊在現有外籍球員名額（每隊3人）之外，額外登錄亞洲國籍選手。韓國職業足球（2009年）、職業籃球（2020-2021賽季）和職業排球（2023-2024賽季）已引入並實施此制度。

韓職討論亞洲球員制度，主要是考慮提升比賽實力和因應自由球員（FA）薪資高漲的影響。柳善奎認為，該制度雖以澳洲選手為重點，但若能將其與日職、中職連結，可望產生更大的效果。

韓國、日本和台灣長期以來代表亞洲棒球的競爭關係，也因此受到球迷高度關注。柳善奎舉例，2018年的王維中（當時效力NC恐龍）和去年的白川恵翔（當時效力SSG登陸者隊後轉戰斗山熊隊）等台、日選手在韓職的話題性已獲得證實。

1990年代末到2010年代初，韓職選手活躍於日職，但近年明顯減少。柳善奎指出，若日職設立亞洲球員制度，韓職選手可能透過入札制度或自由球員身分尋求新挑戰。他認為，韓國在12強賽分組賽失利後，更應該開放交流。