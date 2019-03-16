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威廉森復出捨棄PG鞋　改穿Kyrie轟29分：舒服

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▲威廉森改穿Kyrie 4s。（圖／CFP）

▲威廉森改穿Kyrie 4s。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

杜克大學大物威廉森(Zion Williamson) 在爆鞋事件復出首戰，並沒有穿著讓他受傷的PG鞋款上陣，反而是穿著特製款的Kyrie 4s上場，賽後他也相當給Nike面子直說新鞋「舒服好穿」。

威廉森先前在對上死敵北卡大學的比賽中，穿爆PG2.5受傷，這次穿著杜克藍白配色的Kyrie 4s上陣，他的鞋款受到加強處理，「穿起來太棒了，感謝Nike做出這麼棒的鞋。」威廉森在ACC聯盟8強戰復出上場36分鐘，貢獻29分14籃板，杜克84比72擊敗雪城大學。

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K教練(Mike Krzyzewski)透露，其實爆鞋事件後Nike就派高層人員來到學校了解球鞋問題，研議如何為威廉森打造支撐性更強的球鞋，以便應戰「三月瘋」NCAA賽事。此外，Nike也派人到位在中國的工廠監督製鞋品質。「一個禮拜後他們帶來其他鞋款，確認是否合適，感謝Nike絕佳的快速處理。」讓藍魔鬼杜克穿上自家球鞋，

K教練也為學校長期以來的贊助商Nike說話，表示可能是威廉森的PG鞋爆掉前已在多場比賽穿過，替換鞋子的頻率得再更頻繁一些。

▲威廉森復出。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森復出。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 杜克威廉森
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