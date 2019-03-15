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祖巴奇打出亮眼表現　比佛利挖苦湖人：感謝送來快艇

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▲快艇祖巴奇。（圖／CFP）

▲祖巴奇到快艇後打出亮眼表現，比佛利不忘挖苦湖人。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

季中交易案，湖人把年輕淺力中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)送至同城的快艇，讓許多球迷都砲轟湖人瘋了，隨著例行賽來到尾聲，快艇打得明顯比紫金軍團更出色，比佛利(Patrick Beverley)就嗆聲說洛杉磯最好的球隊是快艇，而祖巴奇表現也超級出色，對此「天空貝」又再次挖苦湖人，感謝他們把祖巴奇送來快艇。

比佛利表示，「真的要向祖巴奇致敬，之前我並不了解他，直到加盟快艇，才知道祖巴奇原來這麼出色，如今他已是我們球隊重要一員，我們必須要感謝湖人，感激他們把祖巴奇送來快艇。

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原先湖人想在季中交易「幹大事」把所有小將放上檯面，就是想得到戴維斯(Anthony Davis)，最終雙方交易破局，而紫金軍團隨後則做了一筆讓外界超級傻眼的交易，他們把好不容易培養出來的淺力中鋒祖巴奇以及畢斯利(Michael Beasley)送到了快艇，換來穆斯卡拉(Mike Muscala)。

來到快艇的祖巴奇，馬上成為球隊先發，還打出超搶眼表現成長相當迅速，場均可以得到8.8分，5.7籃板，0.8阻攻，目前快艇也以39勝30敗戰績排在西區第8，反觀穆斯卡拉到了湖人後，幾乎沒辦法發揮效用，湖人戰績31勝37敗則排在西區第11名，距離季後賽大門已經越來越遠，兩者明顯的差異，才讓比佛利有機會挖苦湖人。

對於祖巴奇出色的表現，快艇主帥瑞佛斯也大讚，並稱祖巴奇就是球隊需要的中鋒，「我們在底線有個籃框守護者，哈瑞爾(Montrezl Harrell)有時會這樣做，但祖巴奇是一個真正的禁區守護者，他一直很擅長做這樣的事情，這也是為什麼我們防守已經大幅改善。」

▲快艇祖巴奇。（圖／CFP）

▲祖巴奇。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人快艇祖巴奇比佛利
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