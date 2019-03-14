猿征羅德／葉家淇不算成品　洪總：開幕戰投手未定

▲洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本千葉報導

桃猿近兩年春訓分別與日本火腿、樂天金鷹與羅德海洋都陸續交流賽，洪一中直言，能學習人家好處，對台灣球隊是好事，也能提升台灣整體棒球，距離開幕一週，開幕戰投手還要再思考。

桃猿去年2月底到北海道與日本火腿交流賽，今年2月底則在台灣迎接樂天金鷹來訪，現在到日本千葉縣主場比賽是頭一遭，過去從未有國外球隊來到這座球場比賽。

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洪一中說，「回想我們以前選手時代比較封閉，資訊不發達，看日職很不方便，現在網路或台灣也有轉播日美韓職，資訊取得就比我們容易太多。」隨著網路時代來臨，資訊取得容易，而且還有機會與國外球隊比賽，球員自然能從中學習。

不過春訓期間的交流成效如何？洪一中認為，「台灣球隊多出來比賽是好事，整體棒球也會有所提升，問我成效？現在也不知道，因為所有比賽都是為了季後賽做準備，如果今年球季成績好，才會說是有幫助，其實棒球怎麼做都沒關係，看結果。」

距離開幕一週，洪一中坦言，「開幕戰投手還未確定，在台灣比較沒有王牌這種角色，回台灣還有8天再思考。」培養另一位本土先發，葉家淇從冬盟成長能被看見，不過此戰未滿一局失4分就退場，洪一中賽前說，「他不能算成品，還有很多再加強。這幾場看起來，可以持續觀察，希望能成為固定先發。他練球態度不錯，所以在訓練上給他幫助，體能、肌力還有下盤厚度，都對他投球有幫助。」