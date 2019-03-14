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CBA／曾文鼎帶年輕隊友、楊敬敏因傷低迷　均無季後賽　

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▲▼曾文鼎。（圖／CFP）

▲台將曾文鼎效力的四川無緣季後賽。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

CBA例行賽13日全部結束，旅外台將曾文鼎與楊敬敏效力的四川與北控因戰績不佳也提早於季後賽出局，曾文鼎本季轉戰四川上創下近2季新高上場時間，楊敬敏則因受傷表現創下7季CBA生涯新低得分，曾文鼎由於只簽下一年約，楊敬敏則於季初透露疲態，2人是否再戰CBA都仍有變數。

曾文鼎本季首度離開效力7季的上海轉戰四川，因四川陣中年輕球員偏多，他扛起老將責任上場時間創下近2季新高的20.3分鐘，46場比賽中他出賽41場有19場先發，場均繳出3.3分、2.2籃板、1.3助攻表現。

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曾文鼎力扛禁區的表現仍無法改善球隊年輕失誤多特性，四川於13日例行賽結束寫下11勝35敗倒數聯賽第4的成績無緣季後賽，也中斷曾文鼎近2季效力球隊都進入季後賽錄。曾文鼎與四川季前只簽下一年約，未來是否留隊、返台、或轉隊都仍是未知數。

▲▼北控翱龍，楊敬敏、傑克森（Pierre Jackson）。（圖／CFP）

▲北控台將楊敬敏本季因傷表現寫下CBA新低（圖／CFP）

楊敬敏上季打出5季CBA中的生涯年，場均可攻下14.9分、4.6籃板、2.9助攻、1.4抄截成績，表現也已成球隊主力，但本季他因傷影響表現，46場中他只出賽21場擔任15次先發，場均得分5.5分、2.5籃板、1.4助攻、0.6抄截，得分也創下生涯新低。

北控近4季都在CBA末段班徘徊沒有進入季後賽，上季雖然在楊敬敏表現下創下近4季新高的第12名，但本季又退步回8勝38敗寫下墊底成績，楊敬敏曾於去年11月季初時表示累了，會想家，本季又繳出新低表現，對於未來是否在於CBA效力仍有很大懸念。

關鍵字： 旅外台將楊敬敏曾文鼎CBA
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