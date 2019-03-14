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CBA／陳盈駿無緣季後賽　本季場均得分兩位數成主力

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▲廣州陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿打出生涯最佳表現。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

CBA最後一輪賽事，廣州在主場迎來吉林挑戰，最終廣州以136比108大勝，陳盈駿也飆了10分，4助攻，但因為積分關係，廣州例行賽排名第13，以1名之差無緣季後賽。同時陳盈駿也打出生涯最佳表現，儘管無緣季後賽，但他已經成功站穩CBA舞台，成為廣州重要得分手。

本戰之前，吉林就已經確定晉級季後賽，因此將大外援蘭佩(Maciej Lampe)輪休，僅派出瓊斯(Dominique Jones)一名外援出戰。開局雙方都展現發燙的進攻手感，陳盈駿先發出戰火力十足，不僅輕鬆撕裂對手防線上籃得分，還在外圍飆三分彈，加上吉林防守出現漏洞，被打出10比2攻勢，在第一節終了廣州就取得13分領先。

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隨後廣州仍保持優異手感，一直將領先優勢維持在雙位數，而吉林選擇派出全本土陣容，遭到廣州爆打17比4猛攻，張永鵬、福格(Kyle Fogg)內外開攻，也讓廣州將比分擴大到60比35，但姜宇星很快連攻7分，幫助吉林稍微縮小比分，上半場打完廣州以72比46帶著26分領先進入下半場。

▲廣州陳盈駿。（圖／CFP）

▲廣州大勝吉林仍以1名之差無緣季後賽。（圖／CFP）

易籃後廣州依舊握有比賽主導權，陳盈駿也開啟助攻模式，不斷幫助隊友製造得分機會，加上福格、郭金林也都在內線強攻，三節打完廣州就以105比80領先。決勝節由於分差過大，讓比賽早早就進入垃圾時間，廣州不斷在外圍下起三分雨，最終廣州就以136比108收下勝利。

儘管廣州力克吉林，但因為上海本輪同樣戰勝福建，兩隊戰績同為23勝23敗，因為積分關係，廣州只能位列第13名，無緣本季季後賽，這也是陳盈駿進入CBA兩年以來首次無緣季後賽。

上季陳盈駿因為傷病困擾，只為廣州出戰24場比賽，場均留下9.8分，2.6籃板，1.9助攻，本季他滿血歸來，同時經過去年各種國際賽經驗，球技更加進化，均繳出10.6分，2.6籃板，2.2助攻，還在面對四川一戰飆出了生涯新高27分，儘管本季僅先發出賽18場，但陳盈駿卻已經成為廣州洋將之外，最重要的得分手。

▲廣州陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿成為洋將之外廣州重要得分手。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將陳盈駿廣州
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