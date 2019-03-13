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中職／江辰晏5局好投！蘇智傑開轟　統一7比4勝兄弟

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

統一獅13日在嘉義市立棒球場與中信兄弟進行熱身賽，統一靠著江辰晏好投，加上蘇智傑開轟、潘彥廷3分打點三壘安打，全場10安打表現，終場7比4擊敗中信兄弟，官辦熱身賽2連勝。

▲統一獅隊蘇智傑。（圖／統一球團提供）

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▲蘇智傑。（圖／統一球團提供）

2局上統一靠著蘇智傑開轟先馳得點，陳鏞基敲出安打，1出局後陳鏞基盜上二壘，方昶詠安打，統一再下一城。4局上2出局後統一攻勢再起，陳重羽敲安打，兄弟換上王奕凱登板，唐肇廷、陳傑憲接連安打，再加上兄弟右外野手詹子賢傳球失誤，統一拿下2分。

5局上買嘉儀選到保送，蘇智傑敲出安打，兄弟換上陳柏豪登板，陳鏞基選到保送，潘彥廷敲出三壘安打，統一一口氣再拿3分。

6局下統一換上陳韻文登板，王威晨、吳東融接連敲安打，林書逸選到保送，1出局後代打張志豪打出二壘滾地球，靠野手選擇上壘，三壘上王威晨回到本壘得分，艾銳克敲出二壘安打，幫助兄弟追回2分，隨後艾銳克靠捕逸上三壘，詹子賢敲安打，兄弟再追1分。

▲中信兄弟投手黃恩賜。（圖／中信兄弟提供）

▲黃恩賜。（圖／中信兄弟提供）

此戰兄弟先發投手萊福力主投3.2局被敲6安打，有5次三振、1保送，掉了3分。王奕凱0.1局丟3分，陳柏豪1局失1分，黃恩賜2.2局無失分（最快球速148公里，均速145公里），官大元0.1局無失分，李振昌1局飆3K，沒讓任何打者上壘。

▲中信兄弟投手李振昌。（圖／中信兄弟提供）

▲李振昌。（圖／中信兄弟提供）

統一先發投手江辰晏5局只被敲2安打，有1次保送、4次三振，無失分，陳韻文0.2局丟4分，廖文揚0.1局無失分，王鏡銘、邱浩鈞、鄭鈞仁1局無失分。

關鍵字： 統一獅中職中信兄弟
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