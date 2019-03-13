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中職／從沒想過挑戰300轟　林智勝認命專職代打

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▲▼中信兄弟春訓開訓,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

中信兄弟林智勝今年春訓狀況很好，有機會開季就在26人名單中，他說：「今年角色應該還是以後半段代打為主，艾銳克來了之後，球隊應該會給他比較多機會適應，所以我已經有了準備方向。」

13日熱身賽之前，林智勝還是上場進行游擊守備訓練，他笑說：「我知道自己年紀大了，守備不好，所以只能認命，去練游擊只是開開心心開開心心。」

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林智勝表示，至少自己現在還有打擊這項優點，所以要努力去專注，每場比賽把握住1至2次的機會，他說：「去年比較常代打，剛開始還不知道怎麼做，可能會一開賽就去練習，上去時就已經累了，但現在已經知道什麼時候該練，該有怎樣的調整節奏。」

▲▼中信兄弟春訓開訓,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）

2016年時，32歲的林智勝就完成241轟成績，一直都有機會挑戰張泰山的289轟中職紀錄，甚至是300轟障礙，但近2年受到傷勢影響出賽機會，2年只有16轟，目前累計257轟。

林智勝說：「289轟、300轟一直以來都不是我的目標，那只是在退休後看起來有個好看的數字而已，而且要在代打達成這項紀錄也很難。」

「年紀大了要認命」林智勝接受自己不再是先發的事實，現在希望以代打身份盡力幫助球隊，他說：「每個場面都會需要不同的打擊方式，有時候可能會需要長打，但有時候更需要安打，我不能因為自己追求成績而影響球隊。」

如果成績打得好，林智勝也有機會爭回先發，林智勝說：「那還是要用成績證明，但教練一定有自己目前覺得狀況好的人選，之後可能打得好會輪到我先發，等到別人好，而我狀況下滑時，我們會再度交換。」

關鍵字： 中信兄弟中職林智勝
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